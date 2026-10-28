Kia और हुंडई ला सकती हैं अपनी इन पॉप्युलर SUVs के हाइब्रिड वर्जन, लिस्ट में क्रेटा भी

हुंडई और किआ मार्केट में अपनी नई हाइब्रिड एसयूवी लाने की तैयारी कर रही हैं। इन अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी में सेल्टॉस हाइब्रिड के साथ सॉनेट हाइब्रिड और क्रेटा का हाइब्रिड वर्जन शामिल हैं।

हुंडई और किआ की अपकमिंग हाइब्रिड एसयूवी

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Kia Seltos EV

इंडियन मार्केट में हाइब्रिड कारों की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कंपनियां मार्केट में अपनी नई हाइब्रिड कारों को तेजी से लॉन्च करने पर फोकस कर रही हैं। मांग को देखते हुए हुंडई और किआ भी आने वाले समय में इस सेगमेंट में अपने कुछ नए प्रोडक्ट लाने की तैयारी में हैं। दोनों कंपनियां अपनी पॉपुलर एसयूवी के हाइब्रिड वर्जन पर काम कर रही हैं। इनमें नई किआ सेल्टॉस हाइब्रिड, नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट हाइब्रिड और नई हुंडई क्रेटा हाइब्रिड शामिल हैं। इनमें से कुछ मॉडल 2027 में आ सकते हैं, जबकि सॉनेट के हाइब्रिड वर्जन की एंट्री 2029 तक हो सकती है।

1. किआ सेल्टॉस हाइब्रिड किआ ने 2026 पेरिस मोटर शो में सेकेंड जेनरेशन सेल्टॉस के हाइब्रिड वर्जन को इंट्रोड्यूस किया था। कंपनी भारत में भी सेल्टॉस हाइब्रिड लॉन्च करने के अपने प्लान को कन्फर्म कर चुकी है। इसकी एंट्री 2027 में हो सकती है। इसके ग्लोबल मॉडल में 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। पेट्रोल इंजन 102bhp की पावर और 141Nm का टॉर्क ऑफर करता है। जबकि, इलेक्ट्रिक मोटर का आउटपुट 129bhp और 388Nm है। दोनों को मिलाकर टोटल आउटपुट 178bhp है। इसमें 6-स्पीड DCT गियरबॉक्स और ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 14.71kmpl है। कुछ कंडिशन्स में यह केवल इलेक्ट्रिक पावर पर भी चल सकती है।

हालांकि, भारत में आने वाली सेल्टॉस हाइब्रिड के स्पेसिफिकेशन अलग हो सकते हैं। इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव सिस्टम या मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन पर बेस्ड हाइब्रिड सेटअप दिया जा सकता है। इसके बारे में अभी फाइनल जानकारी सामने नहीं आई है।

2. नेक्स्ट जेनरेशन किआ सॉनेट हाइब्रिड किआ सेकेंड जेनरेशन सॉनेट पर काम कर रही है। इसे टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसका कोडनेम QY2E है। यह अगले साल भारत में डेब्यू कर सकती है। नई सॉनेट में मौजूदा K2 प्लेटफॉर्म की जगह नया K1 प्लेटफॉर्म ऑफर किया जा सकता है। यह वही प्लेटफॉर्म है जिसे कंपनी किआ सिरोस में भी ऑफर करती है। नए प्लेटफॉर्म से एसयूवी का व्हीलबेस थोड़ा बढ़ सकता है और पीछे बैठने वालों को ज्यादा जगह मिल सकती है। नई सॉनेट में अपडेटेड एक्सटीरियर और इंटीरियर मिलने की उम्मीद है।

फीचर्स में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अपडेटेड कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और लेवल-2 ADAS शामिल हो सकते हैं। हाइब्रिड पावरट्रेन की बात करें तो किआ 2029 तक सॉनेट में हाइब्रिड ऑप्शन दे सकती है। कंपनी इसके लिए स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम डिवेलप कर रही है, लेकिन इंजन, पावर और माइलेज के बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

3. नेक्स्ट जेनरेशन हुंडई क्रेटा हाइब्रिड हुंडई नई जेनरेशन क्रेटा की टेस्टिंग कर रही है और इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। इस बार एसयूवी में स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक दे सकती है। इसमें पेरिस में शोकेस की गई सेल्टॉस हाइब्रिड जैसा 1.6-लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड सेटअप भी यूज किया जा सकता। नई क्रेटा हाइब्रिड का मुकाबला टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और नई रेनो डस्टर जैसी एसयूवी से होगा। हालांकि, इसके इंजन, माइलेज और कीमत को लेकर ऑफिशियल जानकारी के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।