आ रहीं किआ और हुंडई की ये चार अफोर्डेबल हाइब्रिड एसयूवी, लिस्ट में सेल्टॉस और सोरेन्टो भी

Kia या हुंडई की हाइब्रिड गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इन कंपनियों की कई हाइब्रिड गाड़ियों की मार्केट में एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में किआ सोरेन्टो से लेकर हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एसयूवी शामिल हैं।

Kia या हुंडई की हाइब्रिड गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इन कंपनियों की कई हाइब्रिड गाड़ियों की मार्केट में एंट्री होने वाली है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप भी किया या हुंडई की हाइब्रिड कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इन कंपनियों के कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में किआ सोरेन्टो से लेकर हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में।

Kia Sorento Hybrid सोरेन्टो भारत में किआ पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। इसे कंपनी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस 7-सीटर SUV के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जाएगा।

Kia Seltos Hybrid किआ ने इसी साल न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को लॉन्च किया है। अब कंपनी सेल्टॉस को हाइब्रिड इंजन के साथ लाने की तैयारी में जुट गई है। यह डीजल इंजन को रिप्लेस करने वाला है। ग्लोबल मार्केट में सेल्टोस पहले से ही हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीईकल के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसमें वही 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाएगा, जो सोरेंटो में होगा। इसमें वे सभी प्रीमियम फीचर्स होंगे जो मौजूदा सेल्टॉस में ऑफर किए जा रहे हैं। एसयूवी के एक्सटीरियर लुक में कोई बदलाव नहीं होगा। सेल्टोस हाइब्रिड अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है।

Hyundai Creta हुंडई क्रेटा के नेक्स्ट जेनरेशन पर काम कर रही है। इसके टेस्ट मॉडल कई बार कोरिया में देखे जा चुके हैं। नई क्रेटा में नया एक्सटीरियर लुक, नए फीचर्स और रिफ्रेश्ड केबिन होगा। इसका सबसे बड़ा बदलाव इंजन में होगा। हुंडई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यह इंजन सबसे पहले क्रेटा में आएगा और बाद में इसे सेल्टोस में भी ऑफर किया जाएगा। यह वही इंजन है जो सोरेंटो में भी लगा है। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा अगले लॉन्च हो सकती है।