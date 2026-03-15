आ रहीं किआ और हुंडई की ये चार अफोर्डेबल हाइब्रिड एसयूवी, लिस्ट में सेल्टॉस और सोरेन्टो भी
Kia या हुंडई की हाइब्रिड गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इन कंपनियों की कई हाइब्रिड गाड़ियों की मार्केट में एंट्री होने वाली है। इस लिस्ट में किआ सोरेन्टो से लेकर हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एसयूवी शामिल हैं।
Kia या हुंडई की हाइब्रिड गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं, तो कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। इन कंपनियों की कई हाइब्रिड गाड़ियों की मार्केट में एंट्री होने वाली है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में अगर आप भी किया या हुंडई की हाइब्रिड कार लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको इन कंपनियों के कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे हैं। इस लिस्ट में किआ सोरेन्टो से लेकर हुंडई बेयॉन पर बेस्ड एसयूवी शामिल हैं। आइए जानते हैं इन गाड़ियों के बारे में।
Kia Sorento Hybrid
सोरेन्टो भारत में किआ पहली SUV होगी, जो हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। यह एक प्रीमियम 7-सीटर SUV है। इसे कंपनी जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इस 7-सीटर SUV के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। ग्लोबल मार्केट में यह एसयूवी पहले से ही बिक रही है। भारत में इसकी एंट्री कुछ बदलावों के साथ हो सकती है। इसका ग्लोबल वेरिएंट 1.6-लीटर हाइब्रिड इंजन से लैस है। इंडियन मार्केट के लिए किआ फिलहाल 1.5-लीटर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर काम कर रही है, जिसे सोरेन्टो में ऑफर किया जाएगा।
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Hyundai Creta EV
₹ 18.02 - 24.55 लाख
Kia EV6
₹ 65.97 लाख
Kia EV9
₹ 1.3 करोड़
Kia Seltos Hybrid
किआ ने इसी साल न्यू-जेनरेशन सेल्टॉस को लॉन्च किया है। अब कंपनी सेल्टॉस को हाइब्रिड इंजन के साथ लाने की तैयारी में जुट गई है। यह डीजल इंजन को रिप्लेस करने वाला है। ग्लोबल मार्केट में सेल्टोस पहले से ही हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वीईकल के तौर पर उपलब्ध है, लेकिन भारत में इसमें वही 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जाएगा, जो सोरेंटो में होगा। इसमें वे सभी प्रीमियम फीचर्स होंगे जो मौजूदा सेल्टॉस में ऑफर किए जा रहे हैं। एसयूवी के एक्सटीरियर लुक में कोई बदलाव नहीं होगा। सेल्टोस हाइब्रिड अगले साल लॉन्च होने की उम्मीद है।
Hyundai Creta
हुंडई क्रेटा के नेक्स्ट जेनरेशन पर काम कर रही है। इसके टेस्ट मॉडल कई बार कोरिया में देखे जा चुके हैं। नई क्रेटा में नया एक्सटीरियर लुक, नए फीचर्स और रिफ्रेश्ड केबिन होगा। इसका सबसे बड़ा बदलाव इंजन में होगा। हुंडई क्रेटा में आपको 1.5 लीटर का हाइब्रिड पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि यह इंजन सबसे पहले क्रेटा में आएगा और बाद में इसे सेल्टोस में भी ऑफर किया जाएगा। यह वही इंजन है जो सोरेंटो में भी लगा है। नेक्स्ट जेनरेशन क्रेटा अगले लॉन्च हो सकती है।
Hyundai Bayon-based SUV
हुंडई अपनी बेयोन क्रॉसओवर पर बेस्ड एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लाने की भी प्लानिंग कर रही है। हुंडई ने इस एसयूवी की टेस्टिंग शुरू कर दी है और फिलहाल इसे BC4i कोडनेम से जाना जाता है। इसका बाहरी डिजाइन बॉक्सी हो सकता है। यह पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन ऑप्शन्स के साथ आएगी। इसमें भारत में डिवेलप किया गया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा होगा। यह हाइब्रिड-रेडी है और इसी एसयूवी का हाइब्रिड वर्जन भी बाजार में लॉन्च होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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