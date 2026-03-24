649cc की इस धाकड़ बाइक पर आई बंपर छूट, स्टॉक खत्म करने को कंपनी ने दिया ऐसा गजब ऑफर; फौरन लपक लें डील
कावासाकी की 649cc बाइक Z650RS पर इस महीने बंपर छूट मिल रही है। कंपनी इसका पुराना स्टॉक खत्म करने को ऐसा गजब ऑफर दे रही है। आइए इसकी डील के बारे में जानते हैं।
जापानी कंपनी कावासाकी (Kawasaki) अपनी पॉपुलर बाइक्स पर बंपर ऑफर दे रही है। कंपनी अपनी रेट्रो-स्टाइल बाइक कावासाकी Z650RS (Kawasaki Z650RS) पर शानदार ऑफर दे रही है। अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह सही मौका हो सकता है। आइए जरा विस्तार से इसके डिस्काउंट ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।
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Kawasaki Z650RS
₹ 7.69 - 7.83 लाख
Brixton Cromwell 1200
₹ 7.84 लाख
Brixton Cromwell 1200 X
₹ 9.1 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.83 - 2.18 लाख
Honda SP 125
₹ 87,878 - 95,465
₹34,000 तक का डिस्काउंट
कंपनी इस बाइक पर ₹34,000 का कैश बेनिफिट दे रही है। यह डिस्काउंट वाउचर के रूप में मिलेगा। इसे बाइक की एक्स-शोरूम कीमत में एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि, ये ऑफर सिर्फ MY2025 मॉडल पर लागू है। ध्यान रखें कि यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही वैलिड है।
डिजाइन और स्टाइल
कावासाकी Z650RS (Kawasaki Z650RS) एक मॉडर्न-रेट्रो रोडस्टर है, जो पुराने जमाने की क्लासिक बाइक्स से इंस्पायर है। इसमें क्लासिक टीयरड्रॉप फ्यूल टैंक, राउंड LED हेडलाइट, सिंपल और क्लीन डिजाइन मिलता है। इस बाइक में आइकॉनिक कावासाकी Z1 (Kawasaki Z1) से प्रेरित लुक मिलता है, यानी यह बाइक उन लोगों के लिए है, जिन्हें रेट्रो लुक + मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों चाहिए।
इंजन और परफॉर्मेंस
इस बाइक में 649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 67 bhp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है। यह बाइक शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार परफॉर्मेंस देती है।
फीचर्स भी हैं जबरदस्त
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, ट्रेलिस फ्रेम (हल्का और मजबूत) और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।
क्यों है यह डील खास?
ये डील ₹34,000 की छूट के बाद यह बाइक पहले से ज्यादा अफोर्डेबल बन जाती है। अगर आप प्रीमियम रेट्रो बाइक खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑफर मिस नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है और आप यूनिक स्टाइल वाली बाइक चाहते हैं, तो कावासाकी Z650RS (Kawasaki Z650RS) इस डिस्काउंट के साथ एक शानदार ऑप्शन बन जाती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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