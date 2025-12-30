कावासाकी ने भारत में लॉन्च कर दी ये धांसू नियो-रेट्रो बाइक, कीमत 7.83 लाख रुपये; जानिए खासियत

संक्षेप: कावासाकी ने भारतीय मार्केट में अपनी नियो-रेट्रो बाइक 2026 Z650RS को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये रखी गई है। बाइक मैकेनिकल तौर पर लगभग पहले जैसी ही है।

कावासाकी ने भारतीय मार्केट में अपनी नियो-रेट्रो बाइक 2026 Z650RS को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये रखी गई है। इस अपडेट में बाइक मैकेनिकल तौर पर लगभग पहले जैसी ही है, लेकिन अब इसका इंजन E20 फ्यूल-रेडी हो गया है। इसी वजह से टॉर्क में हल्की सी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा, कावासाकी ने इसमें नया मेटैलिक ब्लू और गोल्ड कलर ऑप्शन दिया है जो पहले मिलने वाले ब्लैक-गोल्ड कलर को रिप्लेस करता है। हालांकि, गोल्ड अलॉय व्हील्स और क्लासिक ग्राफिक्स को बरकरार रखा गया है।

दमदार है पावरट्रेन इंजन की बात करें तो 2026 कावासाकी Z650RS में वही जाना-पहचाना 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरलल-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन 68bhp की पावर 8,000 rpm पर और 64Nm का टॉर्क 6,700 rpm पर जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जिसके साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है। इसका फायदा यह है कि गियर शिफ्ट स्मूद रहते हैं और लंबी राइड में राइडर को थकान कम महसूस होती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन के मामले में Z650RS पूरी तरह से 1970 के दशक की क्लासिक कावासाकी बाइक्स से इंस्पायर्ड है। इसका 12 लीटर का स्लिम फ्यूल टैंक, फ्लैट स्पोक डिजाइन वाले कास्ट व्हील्स और रेट्रो स्टाइल बॉडी इसे अलग पहचान देते हैं। लाइटिंग भी मॉडर्न होने के साथ-साथ नॉस्टैल्जिक टच देती है। इसमें राउंड LED हेडलैंप दिया गया है जिसमें डुअल-चैंबर डिजाइन है ताकि यह पुराने बल्ब जैसी फील दे सके। पीछे की तरफ कॉम्पैक्ट LED टेललैंप मिलता है। 820 mm की सीट हाइट और अपराइट राइडिंग पोजिशन बाइक को आरामदायक बनाती है और शहर की ट्रैफिक में भी इसे संभालना आसान रहता है।