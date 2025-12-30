कावासाकी ने भारत में लॉन्च कर दी ये धांसू नियो-रेट्रो बाइक, कीमत 7.83 लाख रुपये; जानिए खासियत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़kawasaki z650RS 2026 has been launched at a price of rs 7-83 lakh
संक्षेप:

Dec 30, 2025 11:10 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी ने भारतीय मार्केट में अपनी नियो-रेट्रो बाइक 2026 Z650RS को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये रखी गई है। इस अपडेट में बाइक मैकेनिकल तौर पर लगभग पहले जैसी ही है, लेकिन अब इसका इंजन E20 फ्यूल-रेडी हो गया है। इसी वजह से टॉर्क में हल्की सी कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा, कावासाकी ने इसमें नया मेटैलिक ब्लू और गोल्ड कलर ऑप्शन दिया है जो पहले मिलने वाले ब्लैक-गोल्ड कलर को रिप्लेस करता है। हालांकि, गोल्ड अलॉय व्हील्स और क्लासिक ग्राफिक्स को बरकरार रखा गया है।

दमदार है पावरट्रेन

इंजन की बात करें तो 2026 कावासाकी Z650RS में वही जाना-पहचाना 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरलल-ट्विन इंजन मिलता है। यह इंजन 68bhp की पावर 8,000 rpm पर और 64Nm का टॉर्क 6,700 rpm पर जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है जिसके साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच मिलता है। इसका फायदा यह है कि गियर शिफ्ट स्मूद रहते हैं और लंबी राइड में राइडर को थकान कम महसूस होती है।

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन के मामले में Z650RS पूरी तरह से 1970 के दशक की क्लासिक कावासाकी बाइक्स से इंस्पायर्ड है। इसका 12 लीटर का स्लिम फ्यूल टैंक, फ्लैट स्पोक डिजाइन वाले कास्ट व्हील्स और रेट्रो स्टाइल बॉडी इसे अलग पहचान देते हैं। लाइटिंग भी मॉडर्न होने के साथ-साथ नॉस्टैल्जिक टच देती है। इसमें राउंड LED हेडलैंप दिया गया है जिसमें डुअल-चैंबर डिजाइन है ताकि यह पुराने बल्ब जैसी फील दे सके। पीछे की तरफ कॉम्पैक्ट LED टेललैंप मिलता है। 820 mm की सीट हाइट और अपराइट राइडिंग पोजिशन बाइक को आरामदायक बनाती है और शहर की ट्रैफिक में भी इसे संभालना आसान रहता है।

धांसू हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो बाइक में एनालॉग स्टाइल स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दिए गए हैं। इनके बीच एक मल्टी-फंक्शन LCD स्क्रीन मिलती है। यह सेटअप क्लासिक लुक के साथ जरूरी मॉडर्न जानकारी देता है। सेफ्टी के लिए इसमें Kawasaki Traction Control (KTRC) दिया गया है, जिसमें दो मोड मिलते हैं। यह सिस्टम फिसलन वाली सड़कों पर बाइक को ज्यादा कंट्रोल में रखता है। बाइक की डिलीवरी जनवरी 2026 के मिड से शुरू होने की उम्मीद है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

