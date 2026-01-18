Kawasaki ने बाइक लवर्स को दिया तोहफा, Z650 और Z650RS हुई ₹27000 तक सस्ती, जानें नई कीमतें
कावासाकी इंडिया ने नए साल की शुरुआत बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ की है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर मिडिलवेट बाइक्स Kawasaki Z650 और Z650RS पर 27 हजार रुपये तक का डिस्काउंट अनाउंस किया है।
कावासाकी इंडिया ने नए साल की शुरुआत बाइक लवर्स के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ की है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर मिडिलवेट बाइक्स Kawasaki Z650 और Z650RS पर 27 हजार रुपये तक का डिस्काउंट अनाउंस किया है। यह ऑफर 31 जनवरी, 2026 तक वैलिड रहेगा। इससे पहले कावासाकी ने Ninja और Versys रेंज पर भी कीमतों में कटौती की थी। खास बात यह है कि ये डिस्काउंट सीमित समय और चुनिंदा स्टॉक पर लागू होंगे। ऐसे में जो लोग लंबे समय से इन बाइक्स का इंतजार कर रहे थे उनके लिए यह सही मौका हो सकता है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
अब इतनी रह गई कीमत
डिस्काउंट के बाद Kawasaki Z650RS अब और भी ज्यादा आकर्षक बन गई है। नियो-रेट्रो स्टाइल वाली इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 20 हजार रुपये घटकर 7.63 लाख रुपये हो गई है। वहीं, Z650 पर इससे भी बड़ा फायदा दिया गया है। इस स्ट्रीटफाइटर बाइक की कीमत में 27 हजार रुपये की कटौती की गई है जिसके बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 6.99 लाख रुपये हो गई है। बता दें कि ये ऑफर सिर्फ MY25 यानी 2025 में मैन्युफैक्चर हुई बाइक्स पर लागू हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Z650RS
₹ 7.69 - 7.83 लाख
Kawasaki W175
₹ 1.13 - 1.35 लाख
Kawasaki Eliminator
₹ 5.62 लाख
Kawasaki KX112
₹ 4.5 लाख
Kawasaki Z900
₹ 9.99 लाख
Kawasaki KX65
₹ 3.12 लाख
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो Z650 और Z650RS दोनों में एक जैसा 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन इंजन मिलता है, जो E20 फ्यूल के लिए पूरी तरह कंप्लायंट है। यह इंजन 68hp की पावर और 64Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है, जिसमें स्लिप और असिस्ट क्लच भी मौजूद है, जिससे गियर शिफ्टिंग स्मूद रहती है। खास बात यह है कि कावासाकी का यह इंजन 180-डिग्री फायरिंग ऑर्डर के साथ आता है, जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 270-डिग्री सेटअप से अलग है।
दूसरे मॉडलों पर भी छूट
मौजूदा कीमतों पर नजर डालें तो Z650 और Z650RS का सीधा मुकाबला बाजार में लगभग नहीं के बराबर है। ज्यादातर ट्विन-सिलेंडर बाइक्स अब 750cc से 800cc सेगमेंट में पहुंच चुकी हैं। ऐसे में कावासाकी की 650cc बाइक्स एक अलग पहचान बनाए हुए हैं। इसके अलावा, कावासाकी इंडिया ने अपनी बाकी लाइनअप पर भी भारी छूट दी है। कुल मिलाकर, जनवरी 2026 कावासाकी बाइक खरीदने वालों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।