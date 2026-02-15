कावासाकी Z650 और Z650RS पर आया डिस्काउंट, कीमत ₹27000 घट गई; देखें दोनों की नई कीमतें

Feb 15, 2026 02:59 pm IST

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Z650 और Z650RS मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। ये डिस्काउंट वही हैं जो कंपनी ने जनवरी 2026 में नए साल के ऑफर्स के तहत घोषित किए थे। नए ऑफर्स 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड हैं। कावासाकी Z650, जिसकी कीमत 7,26,000 रुपए एक्स-शोरूम है, लेकिन इस पर 27,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ, बाइक की इफेक्टिव एक्स-शोरूम कीमत अब 6,99,000 रुपए हो गई है।

दूसरी तरफ, Z650RS पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इफेक्टिव एक्स-शोरूम कीमत 7,83,000 रुपए से घटकर 7,63,000 रुपए हो गई है। डिस्काउंट ने दोनों मॉडल्स को पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। इससे पहले, कंपनी ने Z650RS को नए कलर्स और E20 कम्प्लायंस के साथ अपडेट किया था। भारत में Z650 को कुछ समय से अपडेट नहीं किया गया है।

जापानी बाइक बनाने वाली कंपनी ने विदेश में 2026 Z650 S को पेश किया था, जिसमें अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और आराम को बेहतर बनाने के लिए कुछ और बदलाव किए गए थे। उम्मीद है कि ब्रांड इसे जल्द ही भारत में कावासाकी Z650 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च करेगा। इन दोनों बाइक्स में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों में 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 67bhp की पावर देता है। Z650 में यह 64Nm का टॉर्क देता है, जबकि Z650RS में टॉर्क घटकर 62.1Nm हो गया है।

कावासाकी Versys-X रेंज पर भी डिस्काउंट कावासाकी ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं। MY25 वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपए है, लेकिन अब इसकी कीमत में 30,000 रुपए की कमी की गई है।