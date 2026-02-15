Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

कावासाकी Z650 और Z650RS पर आया डिस्काउंट, कीमत ₹27000 घट गई; देखें दोनों की नई कीमतें

Feb 15, 2026 02:59 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Z650 और Z650RS मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। ये डिस्काउंट वही हैं जो कंपनी ने जनवरी 2026 में नए साल के ऑफर्स के तहत घोषित किए थे। नए ऑफर्स 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड हैं।

कावासाकी Z650 और Z650RS पर आया डिस्काउंट, कीमत ₹27000 घट गई; देखें दोनों की नई कीमतें

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी Z650 और Z650RS मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट का एलान कर दिया है। ये डिस्काउंट वही हैं जो कंपनी ने जनवरी 2026 में नए साल के ऑफर्स के तहत घोषित किए थे। नए ऑफर्स 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड हैं। कावासाकी Z650, जिसकी कीमत 7,26,000 रुपए एक्स-शोरूम है, लेकिन इस पर 27,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ, बाइक की इफेक्टिव एक्स-शोरूम कीमत अब 6,99,000 रुपए हो गई है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

दूसरी तरफ, Z650RS पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इफेक्टिव एक्स-शोरूम कीमत 7,83,000 रुपए से घटकर 7,63,000 रुपए हो गई है। डिस्काउंट ने दोनों मॉडल्स को पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। इससे पहले, कंपनी ने Z650RS को नए कलर्स और E20 कम्प्लायंस के साथ अपडेट किया था। भारत में Z650 को कुछ समय से अपडेट नहीं किया गया है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kawasaki Versys X 300

Kawasaki Versys X 300

₹ 3.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Z650

Kawasaki Z650

₹ 6.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Z650RS

Kawasaki Z650RS

₹ 7.69 - 7.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Versys 650

Kawasaki Versys 650

₹ 8.48 - 8.63 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki Versys 1100

Kawasaki Versys 1100

₹ 13.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kawasaki W175

Kawasaki W175

₹ 1.13 - 1.35 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:पीएम राहत स्कीम लॉन्च: सड़क दुर्घटना पीड़ितों का ₹1.5 लाख का कैशलेस इलाज

जापानी बाइक बनाने वाली कंपनी ने विदेश में 2026 Z650 S को पेश किया था, जिसमें अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स और आराम को बेहतर बनाने के लिए कुछ और बदलाव किए गए थे। उम्मीद है कि ब्रांड इसे जल्द ही भारत में कावासाकी Z650 के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च करेगा। इन दोनों बाइक्स में मैकेनिकली कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोनों में 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 67bhp की पावर देता है। Z650 में यह 64Nm का टॉर्क देता है, जबकि Z650RS में टॉर्क घटकर 62.1Nm हो गया है।

ये भी पढ़ें:भारतीय बाजार में नया फुल फेस हेलमेट लॉन्च, राइडर्स को मिलेगी गजब की सेफ्टी

कावासाकी Versys-X रेंज पर भी डिस्काउंट

कावासाकी ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं। MY25 वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपए है, लेकिन अब इसकी कीमत में 30,000 रुपए की कमी की गई है।

ये भी पढ़ें:33Km का माइलेज और कीमत ₹6.25 लाख, एक बार फिर नंबर-1 बनी ये कार

इससे इसकी असरदार एक्स-शोरूम कीमत घटकर 3.19 लाख रुपए हो गई है। दूसरी तरफ, MY26 वर्जन की कीमत में 20,000 रुपए की छोटी कटौती की गई है, जिससे इसकी बदली हुई एक्स-शोरूम कीमत 3.29 लाख रुपए हो गई है। ये लिमिटेड-पीरियड फायदे 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;