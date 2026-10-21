Kawasaki Z300 भारत में लॉन्च, कंपनी की Z सीरीज की सबसे किफायती बाइक, शानदार हैं फीचर

कावासाकी ने भारत में अपनी नई बाइक को लॉन्च किया है। यह एक स्ट्रीट-नेकेड बाइक है। इसका नाम Z300 है। यह 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका डिजाइन भी बेहद अग्रेसिव है।

कावासाकी (Kawasaki) ने भारत में अपनी नई स्ट्रीट-नेकेड बाइक Z300 को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.24 लाख रुपये है। यह कंपनी की Z सीरीज की सबसे किफायती बाइक है। इसका इंजन और कई मेकैनिकल पार्ट्स कावासाकी निंजा 300 से लिए गए हैं, लेकिन इसका डिजाइन ज्यादा अग्रेसिव और मस्कुलर रखा गया है। इसका फ्यूल टैंक 17 लीटर का है। साथ ही इसमें कंपनी 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर ऑफर कर रही है। आइए डीटेल में जानते हैं इस बाइक के बारे में।

अग्रेसिव डिजाइन और दो कलर ऑप्शन कावासाकी Z300 में कंपनी की बड़ी Z सीरीज से इंस्पायर्ड डिजाइन देखने को मिलता है। इसमें Z-शेप वाला हेडलाइट सेक्शन और बड़े फ्यूल टैंक एक्सटेंशन दिए गए हैं, जो इसे मस्कुलर लुक देते हैं। बाइक में स्टेप-अप सीट और स्लिम टेल सेक्शन मिलता है। इसके अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी सिंपल रखा गया है। यह बाइक दो कलर ऑप्शन- कैंडी लाइम ग्रीन/एबोनी और मेटैलिक कार्बन ग्रे/एबोनी में उपलब्ध है।

निंजा 300 वाला 296cc इंजन कावासाकी Z300 में 296cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह 11,000 rpm पर 39.4 bhp की पावर और 10,000 rpm पर 26.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच स्टैंडर्ड मिलता है। इसमें कावासाकी की ड्यूल-थ्रॉटल वॉल्व टेक्नोलॉजी भी दी गई है। बाइक में 17-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो इस सेगमेंट की कई बाइक्स के मुकाबले बड़ा है।

सस्पेंशन, ब्रेक और वजन Z300 में आगे 37mm टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे यूनी-ट्रैक मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। इसमें फ्रंट और रियर दोनों तरफ 17-इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 290mm और पीछे 220mm के पेटल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सेफ्टी के लिए ड्यूल-चैनल ABS स्टैंडर्ड है। कावासाकी की इसबाइक का ग्राउंड क्लीयरेंस 140mm है, जबकि इसका कर्ब वेट 175 किलोग्राम है।

LCD डिस्प्ले में जरूरी इन्फर्मेशन फीचर्स की बात करें, तो कावासाकी Z300 में LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है। इसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल गेज और क्लॉक के अलावा ओडोमीटर, दो ट्रिप मीटर, सर्विस इंडिकेटर और कूलेंट टेंप्रेचर की इन्फर्मेशन डिस्प्ले होती है।