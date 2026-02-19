Hindustan Hindi News
रॉयल एनफील्ड के लिए खतरे की घंटी! कावासाकी W800 ने ली भारत में एंट्री, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा टीजर

Feb 19, 2026 02:25 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कावासाकी W800 (Kawasaki W800) का टीजर सामने आ गया है। यह टीजर कंपनी की W सीरीज के 60 साल पूरे होने पर जारी किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रॉयल एनफील्ड के लिए खतरे की घंटी! कावासाकी W800 ने ली भारत में एंट्री, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा टीजर

जापानी दोपहिया निर्माता कावासाकी (Kawasaki) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प टीजर जारी किया है। यह टीजर कंपनी की W सीरीज के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। लेकिन, असली चर्चा इस बात की है कि टीजर में दिखाई गई बाइक W800 है, जो फिलहाल भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या कावासाकी (Kawasaki) भारत में अपनी रेट्रो लाइनअप बढ़ाने की तैयारी कर रही है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं।

ये भी पढ़ें:नई मारुति ब्रेजा ने चौंकाया, टेस्टिंग के दौरान दिखा 6-स्पीड मैनुअल और नया इंजन

60 साल पुरानी विरासत

W सीरीज कावासाकी (Kawasaki) की क्लासिक और रेट्रो मोटरसाइकिल लाइन है, जो 1960 के दशक से चली आ रही है। भारत में अभी कंपनी की तरफ से रेट्रो सेगमेंट में ज्यादा विकल्प नहीं हैं। केवल कावासाकी Z650RS (Kawasaki Z650RS) ही एक प्रमुख मॉडल है, जिसे हाल ही में अपडेट भी किया गया है। अब W800 के टीजर से संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इस सेगमेंट में और मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।

कैसी है कावासाकी W800?

कावासाकी W800 एक असली रेट्रो रोडस्टर है, जिसमें 773cc एयर-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 51.3 bhp की पावर और 62.9 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें क्लासिक डिजाइन, गोल हेडलाइट और क्रोम फिनिश मिलता है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है, जो पुरानी स्टाइल के साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस चाहते हैं।

ये भी पढ़ें:आ रही टोयोटा की छोटी लैंड क्रूजर, दिखा दमदार लुक, थार रॉक्स की बढ़ेगी टेंशन

किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

अगर W800 भारत में लॉन्च होती है, तो इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 (Royal Enfield Classic 650) से होता है। वहीं, कंपनी की दूसरी संभावित बाइक कावासाकी W230 (Kawasaki W230) छोटे सेगमेंट में टक्कर दे सकती है। इसका मुकाबला यामाहा XSR155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Hunter 350) से होता है।

कीमत क्या हो सकती है?

W230 की कीमत प्रतिस्पर्धी हो सकती है, क्योंकि इसके कई पार्ट्स कावासाकी KLX230 (Kawasaki KLX230) से मिलते-जुलते हैं, जो भारत में लोकली मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन, W800 अगर लॉन्च होती है, तो संभव है कि यह CBU (Completely Built Unit) के रूप में आए, जिससे इसकी कीमत प्रीमियम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख में आई मारुति ई-विटारा, मात्र ₹3.99 आएगा 1 किमी. चलने का खर्च

क्या है बड़ा संकेत?

टीजर में W175 की जगह W800 दिखाना यह साफ इशारा करता है कि कावासाकी (Kawasaki) भारत में रेट्रो रोडस्टर सेगमेंट में बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। भारत में रेट्रो बाइक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है और अगर W800 लॉन्च होती है, तो यह क्लासिक स्टाइल के शौकीनों के लिए एक शानदार विकल्प बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कावासाकी (Kawasaki) इस टीजर के बाद कब और कैसे आधिकारिक घोषणा करती है।

Sarveshwar Pathak

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

