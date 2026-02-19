रॉयल एनफील्ड के लिए खतरे की घंटी! कावासाकी W800 ने ली भारत में एंट्री, सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा टीजर

Feb 19, 2026 02:25 pm IST

कावासाकी W800 (Kawasaki W800) का टीजर सामने आ गया है। यह टीजर कंपनी की W सीरीज के 60 साल पूरे होने पर जारी किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जापानी दोपहिया निर्माता कावासाकी (Kawasaki) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प टीजर जारी किया है। यह टीजर कंपनी की W सीरीज के 60 साल पूरे होने का जश्न मनाता है। लेकिन, असली चर्चा इस बात की है कि टीजर में दिखाई गई बाइक W800 है, जो फिलहाल भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, तो क्या कावासाकी (Kawasaki) भारत में अपनी रेट्रो लाइनअप बढ़ाने की तैयारी कर रही है? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं।

60 साल पुरानी विरासत

W सीरीज कावासाकी (Kawasaki) की क्लासिक और रेट्रो मोटरसाइकिल लाइन है, जो 1960 के दशक से चली आ रही है। भारत में अभी कंपनी की तरफ से रेट्रो सेगमेंट में ज्यादा विकल्प नहीं हैं। केवल कावासाकी Z650RS (Kawasaki Z650RS) ही एक प्रमुख मॉडल है, जिसे हाल ही में अपडेट भी किया गया है। अब W800 के टीजर से संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी इस सेगमेंट में और मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।

कैसी है कावासाकी W800?

कावासाकी W800 एक असली रेट्रो रोडस्टर है, जिसमें 773cc एयर-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 51.3 bhp की पावर और 62.9 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें क्लासिक डिजाइन, गोल हेडलाइट और क्रोम फिनिश मिलता है। यह बाइक उन राइडर्स के लिए है, जो पुरानी स्टाइल के साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस चाहते हैं।

किन बाइक्स से होगा मुकाबला?

अगर W800 भारत में लॉन्च होती है, तो इसका सीधा मुकाबला रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 (Royal Enfield Interceptor 650) और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650 (Royal Enfield Classic 650) से होता है। वहीं, कंपनी की दूसरी संभावित बाइक कावासाकी W230 (Kawasaki W230) छोटे सेगमेंट में टक्कर दे सकती है। इसका मुकाबला यामाहा XSR155 और रॉयल एनफील्ड हंटर 350 (Hunter 350) से होता है।

कीमत क्या हो सकती है?

W230 की कीमत प्रतिस्पर्धी हो सकती है, क्योंकि इसके कई पार्ट्स कावासाकी KLX230 (Kawasaki KLX230) से मिलते-जुलते हैं, जो भारत में लोकली मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन, W800 अगर लॉन्च होती है, तो संभव है कि यह CBU (Completely Built Unit) के रूप में आए, जिससे इसकी कीमत प्रीमियम हो सकती है।

क्या है बड़ा संकेत?