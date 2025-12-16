Hindustan Hindi News
फौरन लपक लो डील! सीधे ₹25000 की छूट के साथ मिल रही ये एडवेंचर बाइक, ऑफर दिसंबर तक वैलिड

संक्षेप:

कावासाकी ने अपनी एडवेंचर बाइक Versys-X 300 पर बड़ा ऑफर दिया है। इस बाइक पर फिलहाल सीधे 25,000 रुपये की छूट मिल रही है। बता दें कि अभी इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये है।

Dec 16, 2025 12:59 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप साल के आखिर में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी ने अपनी एडवेंचर बाइक Versys-X 300 पर बड़ा ऑफर दिया है। इस बाइक पर फिलहाल सीधे 25,000 रुपये की छूट मिल रही है। बता दें कि अभी इसकी एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये है। हालांकि, डिस्काउंट के बाद यह बाइक 3.24 लाख रुपये में मिल रही है। हालांकि, यह डिस्काउंट सिर्फ MY25 मॉडल पर ही मिल रहा है। कंपनी ने MY26 मॉडल्स की बिक्री भी शुरू कर दी है जिसमें नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

राइडिंग एक्सपीरियंस है शानदार

रोड टेस्ट के दौरान यह बात सामने आई थी कि Versys-X 300 की राइडिंग एक्सपीरियंस अपने सेगमेंट में अलग पहचान रखती है। इसका बड़ा कारण इसका स्मूद ट्विन-सिलेंडर इंजन है। हालांकि, बाइक का डिजाइन और कुछ फीचर्स अब थोड़ा पुराने जरूर लगते हैं। इसके अलावा, कावासाकी का डीलर नेटवर्क भारत में कुछ दूसरी कंपनियों जितना बड़ा नहीं है। इससे सर्विस व स्पेयर पार्ट्स का खर्च भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है।

डिस्क्लेमर: बाइक्स पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में बाइक खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

