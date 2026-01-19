एक झटके में ₹76,000 तक सस्ती हुई ये धाकड़ बाइक, कैश डिस्काउंट के साथ फ्री एक्सेसरीज; स्टॉक खाली करने के चक्कर में कंपनी
अगर आप लंबे टूर, एडवेंचर राइडिंग और भरोसेमंद जापानी क्वॉलिटी चाहते हैं, तो कावासाकी Versys-X 300 पर मिल रहा यह ऑफर मिस नहीं करना चाहिए। खासकर MY25 मॉडल पर मिलने वाले 76,000 रुपये तक के फायदा इसे पहले से कहीं ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बना देता है।
अगर आप एक एडवेंचर टूरर बाइक लेने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए यह खबर बेहद खास है। कावासाकी (Kawasaki) अपनी सबसे किफायती एडवेंचर बाइक Versys-X 300 पर 76,000 रुपये तक का जबरदस्त बेनिफिट ऑफर दे रही है। कंपनी ये ऑफर MY25 और MY26 दोनों मॉडलों पर दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
क्यों दिया जा रहा इतना बड़ा ऑफर?
कावासाकी (Kawasaki) अपने MY25 मॉडल्स के बचे हुए स्टॉक को क्लियर करना चाहती है और साथ ही Versys-X 300 की बिक्री को बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से दिसंबर में 25,000 रुपये की छूट देने के बाद अब कंपनी ने बेनिफिट्स को और बढ़ा दिया है।
MY25 और MY26 मॉडल पर कितना फायदा?
|कावासाकी Versys-X 300: जनवरी 2026 के फायदे
|मॉडल
|MY25 कावासाकी Versys-X 300
|MY26 कावासाकी Versys-X 300
|कैश डिस्काउंट
|₹30,000
|₹20,000
|फ्री एक्सेसरीज
|₹46,000
|₹46,000
|टोटल बेनिफिट
|₹76,000
|₹66,000
|इफेक्टिव प्राइस (एक्स-शोरूम)
|₹3.19 लाख
|₹3.29 लाख
|* यह ऑफर 31 जनवरी 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक मान्य है।
कावासाकी Versys-X 300 पर मिलने वाले फायदे
कावासाकी Versys-X 300 के MY25 मॉडल पर 30,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट और 46,000 रुपये तक की फ्री एक्सेसरीज मिल रही है। इस पर कुल 76,000 रुपये तक की बचत हो रही है।
वहीं, MY26 मॉडल पर कंपनी 20,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। कंपनी इस मॉडल पर 46,000 रुपये तक की फ्री एक्सेसरीज भी दे रही है। इससे MY26 मॉडल पर कुल फायदा 66,000 रुपये तक पहुंच जाता है। यह ऑफर 31 जनवरी 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक वैलिड है।
कौन-सी फ्री एक्सेसरीज मिल रही?
कंपनी ग्राहकों को फ्री एक्सेसरीज के तौर पर सेंटर स्टैंड, या हार्ड पैनियर्स (34 लीटर की कुल स्टोरेज क्षमता) जैसे ऑप्शन दे रही है। ग्राहक इन दोनों में से कोई एक एक्सेसरी चुन सकते हैं।
ऑफर के बाद कितनी हुई कीमत?
इन बेनिफिट्स के बाद बाइक की प्रभावी कीमत MY25 कावासाकी Versys-X 300 के लिए 3.19 लाख (एक्स-शोरूम) तक हो जाती है। वहीं, MY26 कावासाकी Versys-X 300 के लिए 3.29 लाख (एक्स-शोरूम) है।
