फौरन लपक लो! सस्ते में मिल रही रॉयल एनफील्ड हिमालयन को टक्कर देने वाली ये धांसू बाइक, सितंबर भर रहेगी इतने हजार की छूट
कावासाकी Versys-X 300 को खरीदने का अभी सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि इस बाइक पर अभी तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
कावासाकी इंडिया ने अपने एंट्री-लेवल एडवेंचर-टूरर Versys-X 300 पर 25,000 रुपये का कैशबैक ऑफर पेश किया है। यह डिस्काउंट वाउचर सीधे बाइक की एक्स-शोरूम कीमत पर रिडीम किया जा सकता है। हालांकि, ध्यान रहे कि इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन की कीमत पुरानी एक्स-शोरूम वैल्यू पर ही तय होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
यह ऑफर केवल 30 सितंबर 2025 तक या फिर स्टॉक खत्म होने तक मान्य है। कंपनी इस स्कीम को पुराने स्टॉक क्लियर करने का तरीका मान रही है। खास बात यह है कि नई GST 2.0 दरों के बाद Versys-X 300 की कीमत में और भी कटौती देखने को मिलेगी। पहले इस बाइक पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब केवल 18% लगेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमत करीब 20,000 रुपये से 25,000 रुपये तक और घटने की उम्मीद है।
Versys-X 300 का इंजन और परफॉर्मेंस
कावासाकी Versys-X 300 में 296cc का ट्विन-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 38.8bhp की पावर और 26Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। यही वजह है कि यह बाइक लंबी टूरिंग और एडवेंचर राइडिंग पसंद करने वालों के लिए एक शानदार विकल्प बन जाती है।
सेगमेंट में मुकाबला
Versys-X 300 अपने सेगमेंट में KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 (Royal Enfield Himalayan 450) जैसी लोकप्रिय एडवेंचर बाइक्स को टक्कर देती है। खास बात यह है कि यह इस सेगमेंट की एकमात्र ट्विन-सिलेंडर एडवेंचर बाइक है, जो इसे प्रीमियम और यूनिक बनाती है।
अगर आप एडवेंचर-टूरिंग के शौकीन हैं और इस फेस्टिव सीजन एक भरोसेमंद, दमदार और स्टाइलिश बाइक खरीदना चाहते हैं, तो यह ऑफर आपके लिए बेहतरीन मौका साबित हो सकता है।
