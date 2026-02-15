₹30000 का डिस्काउंट, ₹46000 की फ्री एक्सेसरीज; इस मोटरसाइकिल पर इस महीने आया धमाकेदार ऑफर
कावासाकी इंडिया ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं।
कावासाकी इंडिया ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं। MY25 वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपए है, लेकिन अब इसकी कीमत में 30,000 रुपए की कमी की गई है। इससे इसकी असरदार एक्स-शोरूम कीमत घटकर 3.19 लाख रुपए हो गई है।
दूसरी तरफ, MY26 वर्जन की कीमत में 20,000 रुपए की छोटी कटौती की गई है, जिससे इसकी बदली हुई एक्स-शोरूम कीमत 3.29 लाख रुपए हो गई है। ये लिमिटेड-पीरियड फायदे 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
Kawasaki KLX230RS
₹ 1.79 - 4.81 लाख
Triumph Scrambler 400 XC
₹ 2.94 लाख
KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 लाख
Kawasaki KX65
₹ 3.12 लाख
Kawasaki KLX 110RL
₹ 2.88 लाख
कावासाकी Versys-X 300 का हार्डवेयर और फीचर्स
बाइक में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील है, दोनों में ट्यूब-टाइप टायर के साथ स्पोक रिम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मिली-जुली सड़कों के लिए बेहतर है। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोर्क और बैक की तरफ यूनी ट्रैक मोनोशॉक करते हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं और ऊबड़-खाबड़ सतहों पर आराम देने के लिए ट्यून किया गया है।
इस मोटरसाइकिल में कोई राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं हैं। इसके बजाय, यह एक आसान और प्रेडिक्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस करती है। इसमें डुअल चैनल ABS, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है।
कम्फर्ट राइडिंग वाली मोटरसाइकिल
Versys-X 300 उन राइडर्स के लिए है जो ऐसी ट्विन सिलेंडर टूरिंग मशीन चाहते हैं जो चीजों को आसान बनाए। यह उन लोगों को पसंद आती है जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस या फीचर-हैवी हार्डवेयर से ज्यादा स्मूद परफॉर्मेंस, लंबी दूरी पर आराम और मैकेनिकल रिफाइनमेंट पसंद करते हैं। इसका न्यूट्रल एर्गोनॉमिक्स और कम्प्लायंट सस्पेंशन इसे हाईवे क्रूजिंग और कभी-कभी खराब रास्तों के लिए सही बनाता है, जो एडवेंचर टूरिंग के लिए एक आसान गेटवे का काम करता है।
296cc पैरेलल ट्विन इंजन से लैस
Versys-X 300 में 296cc पैरेलल ट्विन इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इसमें एक असिस्ट और स्लिपर क्लच लगा है, जो क्लच की मेहनत को कम करता है और तेजी से डाउनशिफ्ट करते समय स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये अपने रिफाइंड ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ सबसे अलग है। KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जैसे अल्टरनेटिव ज्यादा टेक्नोलॉजी और राइडर एड्स देते हैं। हालांकि दोनों सिंगल सिलेंडर इंजन पर डिपेंड करते हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।