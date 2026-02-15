₹30000 का डिस्काउंट, ₹46000 की फ्री एक्सेसरीज; इस मोटरसाइकिल पर इस महीने आया धमाकेदार ऑफर

Feb 15, 2026 11:27 am IST

कावासाकी इंडिया ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

कावासाकी इंडिया ने Versys-X रेंज के लिए नए बेनिफिट शुरू किए हैं। ये MY25 और MY26 दोनों वर्जन पर लागू होते हैं। ग्राहकों को 46,000 रुपए तक की कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेसरीज का ऑप्शन रहेगा, जिसमें टूरिंग के लिए जरूरी सामान जैसे सामान रखने के लिए पैनियर या सेंटर स्टैंड शामिल हैं। MY25 वर्जन की एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपए है, लेकिन अब इसकी कीमत में 30,000 रुपए की कमी की गई है। इससे इसकी असरदार एक्स-शोरूम कीमत घटकर 3.19 लाख रुपए हो गई है।

दूसरी तरफ, MY26 वर्जन की कीमत में 20,000 रुपए की छोटी कटौती की गई है, जिससे इसकी बदली हुई एक्स-शोरूम कीमत 3.29 लाख रुपए हो गई है। ये लिमिटेड-पीरियड फायदे 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे।

कावासाकी Versys-X 300 का हार्डवेयर और फीचर्स बाइक में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील है, दोनों में ट्यूब-टाइप टायर के साथ स्पोक रिम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मिली-जुली सड़कों के लिए बेहतर है। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोर्क और बैक की तरफ यूनी ट्रैक मोनोशॉक करते हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं और ऊबड़-खाबड़ सतहों पर आराम देने के लिए ट्यून किया गया है।

इस मोटरसाइकिल में कोई राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं हैं। इसके बजाय, यह एक आसान और प्रेडिक्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस करती है। इसमें डुअल चैनल ABS, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है।

कम्फर्ट राइडिंग वाली मोटरसाइकिल

Versys-X 300 उन राइडर्स के लिए है जो ऐसी ट्विन सिलेंडर टूरिंग मशीन चाहते हैं जो चीजों को आसान बनाए। यह उन लोगों को पसंद आती है जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस या फीचर-हैवी हार्डवेयर से ज्यादा स्मूद परफॉर्मेंस, लंबी दूरी पर आराम और मैकेनिकल रिफाइनमेंट पसंद करते हैं। इसका न्यूट्रल एर्गोनॉमिक्स और कम्प्लायंट सस्पेंशन इसे हाईवे क्रूजिंग और कभी-कभी खराब रास्तों के लिए सही बनाता है, जो एडवेंचर टूरिंग के लिए एक आसान गेटवे का काम करता है।