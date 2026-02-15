Hindustan Hindi News
₹30000 का डिस्काउंट, ₹46000 की फ्री एक्सेसरीज; इस मोटरसाइकिल पर इस महीने आया धमाकेदार ऑफर

Feb 15, 2026 11:27 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
दूसरी तरफ, MY26 वर्जन की कीमत में 20,000 रुपए की छोटी कटौती की गई है, जिससे इसकी बदली हुई एक्स-शोरूम कीमत 3.29 लाख रुपए हो गई है। ये लिमिटेड-पीरियड फायदे 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेंगे।

कावासाकी Versys-X 300 का हार्डवेयर और फीचर्स

बाइक में 19 इंच का फ्रंट व्हील और 17 इंच का रियर व्हील है, दोनों में ट्यूब-टाइप टायर के साथ स्पोक रिम का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह मिली-जुली सड़कों के लिए बेहतर है। सस्पेंशन के लिए फ्रंट में लॉन्ग ट्रैवल टेलीस्कोपिक फोर्क और बैक की तरफ यूनी ट्रैक मोनोशॉक करते हैं, जिन्हें लंबी यात्राओं और ऊबड़-खाबड़ सतहों पर आराम देने के लिए ट्यून किया गया है।

ये भी पढ़ें:विदेशी बाजारों में मची भारतीय कारों को खरीदने की होड़, एक्सपोर्ट 33% बढ़ा

इस मोटरसाइकिल में कोई राइड मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं हैं। इसके बजाय, यह एक आसान और प्रेडिक्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देने पर फोकस करती है। इसमें डुअल चैनल ABS, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, असिस्ट और स्लिपर क्लच, लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन सेटअप और कम्फर्टेबल राइडिंग पोस्चर मिलता है।

ये भी पढ़ें:इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ने कर दिया कमाल, 7530Km का सफर तय कर डाला

कम्फर्ट राइडिंग वाली मोटरसाइकिल
Versys-X 300 उन राइडर्स के लिए है जो ऐसी ट्विन सिलेंडर टूरिंग मशीन चाहते हैं जो चीजों को आसान बनाए। यह उन लोगों को पसंद आती है जो इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंस या फीचर-हैवी हार्डवेयर से ज्यादा स्मूद परफॉर्मेंस, लंबी दूरी पर आराम और मैकेनिकल रिफाइनमेंट पसंद करते हैं। इसका न्यूट्रल एर्गोनॉमिक्स और कम्प्लायंट सस्पेंशन इसे हाईवे क्रूजिंग और कभी-कभी खराब रास्तों के लिए सही बनाता है, जो एडवेंचर टूरिंग के लिए एक आसान गेटवे का काम करता है।

ये भी पढ़ें:नए मॉडल आने से अचानक ही बढ़ गई इन 2 कारों की बिक्री, कीमत बस ₹6 लाख से शुरू

296cc पैरेलल ट्विन इंजन से लैस
Versys-X 300 में 296cc पैरेलल ट्विन इंजन लगा है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इसमें एक असिस्ट और स्लिपर क्लच लगा है, जो क्लच की मेहनत को कम करता है और तेजी से डाउनशिफ्ट करते समय स्टेबिलिटी बढ़ाता है। ये अपने रिफाइंड ट्विन-सिलेंडर इंजन के साथ सबसे अलग है। KTM 390 एडवेंचर और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 जैसे अल्टरनेटिव ज्यादा टेक्नोलॉजी और राइडर एड्स देते हैं। हालांकि दोनों सिंगल सिलेंडर इंजन पर डिपेंड करते हैं।

