लपक लो डील! कावासाकी की इस एडवेंचर बाइक पर आया ₹81,000 का डिस्काउंट; मौका 30 जून तक वैलिड
कावासाकी ने अपनी एडवेंचर बाइक Versys-X 300 पर बड़ा ऑफर दिया है। इस बाइक पर जून, 2026 के दौरान ग्राहक अधिकतम 81,000 रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं।
अगर आप अगले कुछ दिनों में नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी ने अपनी एडवेंचर बाइक Versys-X 300 पर बड़ा ऑफर दिया है। इस बाइक पर जून, 2026 के दौरान ग्राहक अधिकतम 81,000 रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं कावासाकी की इस धांसू बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
कावासाकी Versys-X 300 एक शानदार एंट्री-लेवल एडवेंचर टूरर बाइक है। यह अपनी रफ-एंड-टफ लुक के लिए जानी जाती है। इसका डिजाइन लंबी दूरी की यात्राओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें आपको सीधा बैठने (Upright Riding Position) का आरामदायक अनुभव मिलता है। इसमें लगा ऊंचा विंडस्क्रीन तेज हवाओं से राहत देता है। जबकि इसके बड़े स्पोक्ड व्हील्स इसे खराब रास्तों पर भी बेहतर पकड़ और बैलेंस देते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Versys X 300
₹ 3.49 लाख
Triumph Scrambler 400 XC
₹ 2.9 लाख
Kawasaki KLX230RS
₹ 1.79 - 4.81 लाख
KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 लाख
KTM 390 Adventure R
₹ 3.78 लाख
Kawasaki KLX 110RL
₹ 2.88 लाख
दमदार है बाइक का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 296cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है, जो हाई-स्पीड पर भी काफी स्मूथ रहता है। यह इंजन लगभग 40bhp की पावर जनरेट करता है, जो इसे हाईवे क्रूजिंग के लिए काफी सक्षम बनाता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ 'असिस्ट और स्लिपर क्लच' का फीचर दिया गया है। इससे भारी ट्रैफिक में गियर शिफ्ट करना काफी आसान और आरामदायक हो जाता है, जो इसे नए और अनुभवी दोनों तरह के राइडर्स के लिए बेस्ट बनाता है।
इतनी है बाइक की कीमत
माइलेज के मामले में यह बाइक शहर और हाईवे पर मिलाकर करीब 25 से 30 किमी/लीटर तक का एवरेज आराम से दे देती है। कावासाकी की प्रीमियम ब्रांडिंग के कारण इसकी एक्स-शोरूम कीमत भारत में लगभग 3.49 लाख रुपये से शुरू होती है। कुल मिलाकर, अगर आप लंबी दूरी की सैर और थोड़ा-बहुत ऑफ-रोडिंग के लिए एक भरोसेमंद और दमदार बाइक की तलाश में हैं, तो Versys-X 300 एक बेहतरीन ऑप्शन है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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