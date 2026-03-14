एक झटके में ₹3.72 लाख सस्ती हो गई ये बाइक, डीलर्स इतने रुपए में बेच रहे; पावरफुल इंजन से लैस

Mar 14, 2026 12:02 pm IST

मुंबई का एक पॉपुलर डीलर कावासाकी निंजा ZX-6R पर 3.72 लाख रुपए के फायदे दे रहा है। इससे इस मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक की असल ऑन-रोड कीमत, इसकी आम कीमत 15.43 लाख रुपए से घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है।

मुंबई का एक पॉपुलर डीलर कावासाकी निंजा ZX-6R पर 3.72 लाख रुपए के फायदे दे रहा है। इससे इस मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक की असल ऑन-रोड कीमत, इसकी आम कीमत 15.43 लाख रुपए से घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है। इस नई कीमत में एक्सेसरीज का एक डिस्काउंटेड सेट भी शामिल है, जिसे अगर अलग से खरीदा जाए तो उसकी क़ीमत काफी ज्यादा होगी। मुंबई में कावासाकी निंजा ZX-6R की स्टैंडर्ड ऑन-रोड कीमत लगभग 15.43 लाख रुपए है, लेकिन डीलर-लेवल पर चल रहे इस ऑफर की वजह से इसकी रियल कीमत घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है।

यानी इस शानदार डिस्काउंट के चलते इस मोटरसाइकिल पर ग्राहकों को 3.72 लाख रुपए का फायदा मिल रहा है। इस डील के तहत, ग्राहकों को एक्सेसरीज का एक सेट भी मिलता है। अगर इन एक्सेसरीज को अलग से खरीदा जाए तो इनकी कीमत आमतौर पर लगभग 98,000 रुपए होती है, लेकिन अभी इन्हें 69,000 रुपए में दिया जा रहा है। यह 12.69 लाख रुपए की ऑन-रोड कीमत में ही शामिल है।

इन एक्सेसरीज में R&G फ्रेम स्लाइडर्स शामिल हैं, जो बाइक के गिरने पर उसके फ्रेम और इंजन केसिंग को बचाने में मदद करते हैं। साथ ही, इसमें एक R&G रेडिएटर ग्रिल भी है जो रेडिएटर को कचरे और सड़क पर होने वाले नुकसान से बचाती है। इस पैकेज में Ohlins स्टीयरिंग डैम्पर भी शामिल है, जो तेज रफ्तार पर बाइक की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है और बाइक के अनस्टेबल होने पर हैंडलबार के अचानक हिलने-डुलने को कंट्रोल करने में मदद करता है।

कावासाकी निंजा ZX 6R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस कावासाकी निंजा ZX 6R को कंपनी ने सिर्फ एक सिंगल कलर स्कीम के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स शामिल है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। निंजा ZX-6R में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फोर-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, दो पावर लेवल और बिना क्लच के अपशिफ्ट के लिए एक क्विकशिफ्टर दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में चार राइड मोड स्पोर्ट, रोड, रेन और राइडर भी मिलते हैं। हालांकि, पहले तीन मोड कस्टमाइज करने योग्य नहीं हैं, लेकिन राइडर मोड आपको पावर लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS इंटरवेंशन को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है।