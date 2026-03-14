एक झटके में ₹3.72 लाख सस्ती हो गई ये बाइक, डीलर्स इतने रुपए में बेच रहे; पावरफुल इंजन से लैस
मुंबई का एक पॉपुलर डीलर कावासाकी निंजा ZX-6R पर 3.72 लाख रुपए के फायदे दे रहा है। इससे इस मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक की असल ऑन-रोड कीमत, इसकी आम कीमत 15.43 लाख रुपए से घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है।
मुंबई का एक पॉपुलर डीलर कावासाकी निंजा ZX-6R पर 3.72 लाख रुपए के फायदे दे रहा है। इससे इस मिडिलवेट सुपरस्पोर्ट बाइक की असल ऑन-रोड कीमत, इसकी आम कीमत 15.43 लाख रुपए से घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है। इस नई कीमत में एक्सेसरीज का एक डिस्काउंटेड सेट भी शामिल है, जिसे अगर अलग से खरीदा जाए तो उसकी क़ीमत काफी ज्यादा होगी। मुंबई में कावासाकी निंजा ZX-6R की स्टैंडर्ड ऑन-रोड कीमत लगभग 15.43 लाख रुपए है, लेकिन डीलर-लेवल पर चल रहे इस ऑफर की वजह से इसकी रियल कीमत घटकर 12.69 लाख रुपए हो गई है।
यानी इस शानदार डिस्काउंट के चलते इस मोटरसाइकिल पर ग्राहकों को 3.72 लाख रुपए का फायदा मिल रहा है। इस डील के तहत, ग्राहकों को एक्सेसरीज का एक सेट भी मिलता है। अगर इन एक्सेसरीज को अलग से खरीदा जाए तो इनकी कीमत आमतौर पर लगभग 98,000 रुपए होती है, लेकिन अभी इन्हें 69,000 रुपए में दिया जा रहा है। यह 12.69 लाख रुपए की ऑन-रोड कीमत में ही शामिल है।
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Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
Honda CBR650R
₹ 11.16 लाख
Honda CB650R
₹ 10.3 लाख
Triumph Street Triple
₹ 10.86 - 13.23 लाख
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Kawasaki Z1100
₹ 12.79 लाख
इन एक्सेसरीज में R&G फ्रेम स्लाइडर्स शामिल हैं, जो बाइक के गिरने पर उसके फ्रेम और इंजन केसिंग को बचाने में मदद करते हैं। साथ ही, इसमें एक R&G रेडिएटर ग्रिल भी है जो रेडिएटर को कचरे और सड़क पर होने वाले नुकसान से बचाती है। इस पैकेज में Ohlins स्टीयरिंग डैम्पर भी शामिल है, जो तेज रफ्तार पर बाइक की स्टेबिलिटी को बेहतर बनाता है और बाइक के अनस्टेबल होने पर हैंडलबार के अचानक हिलने-डुलने को कंट्रोल करने में मदद करता है।
कावासाकी निंजा ZX 6R के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
कावासाकी निंजा ZX 6R को कंपनी ने सिर्फ एक सिंगल कलर स्कीम के साथ अपडेट किया है, जिसमें नया लाइम ग्रीन पेंट स्कीम वाला नया ग्राफिक्स शामिल है। इस मोटरसाइकिल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए गए हैं। निंजा ZX-6R में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फोर-लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, दो पावर लेवल और बिना क्लच के अपशिफ्ट के लिए एक क्विकशिफ्टर दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में चार राइड मोड स्पोर्ट, रोड, रेन और राइडर भी मिलते हैं। हालांकि, पहले तीन मोड कस्टमाइज करने योग्य नहीं हैं, लेकिन राइडर मोड आपको पावर लेवल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS इंटरवेंशन को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है।
2026 निंजा ZX-6R में 636cc, इनलाइन-फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो रैम एयर इनटेक के साथ 127 bhp और बिना रैम एयर इनटेक के 122 bhp का पावर जनरेट करता है। यह इंजन 11,000 rpm पर 69 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह एक जबरदस्त इंजन है, लेकिन एक इनलाइन-फोर सुपरस्पोर्ट की खासियत यह है कि इसकी ज्यादातर पावर हाई रेंज में ही जनरेट होती है। इसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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