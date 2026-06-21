अरे वाह! कावासाकी निंजा ZX-6R पर जून में मिल रहा ₹84,000 की बचत का मौका; जानिए डिटेल्स

अगले कुछ दिनों में नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी धांसू स्पोर्ट्स बाइक निंजा ZX-6R पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है।

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अगले कुछ दिनों में नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग है तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, दिग्गज बाइक निर्माता कावासाकी अपनी धांसू स्पोर्ट्स बाइक निंजा ZX-6R पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान कावासाकी निंजा ZX-6R (Kawasaki Ninja ZX-6R) खरीदने पर अधिकतम 84,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कावासाकी की इस धांसू बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है बाइक की डिजाइन कावासाकी के इस बाइक का लुक इतना आक्रामक और शार्प है कि सड़क पर निकलते ही हर कोई मुड़-मुड़कर देखता है। कंपनी ने इसमें नया एयरोडायनामिक डिजाइन दिया है, जो रेसिंग ट्रैक वाली फील देता है। बाइक के फ्रंट में शानदार ट्विन एलईडी हेडलाइट्स और स्पोर्टी विंडस्क्रीन मिलती है, जो इसे बेहद मस्कुलर और प्रीमियम लुक देती है।

कमाल हैं बाइक के फीचर्स फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में यह बाइक सुपर-एडवांस है। इसमें आपको एक रंगीन TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसे आप ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, राइडिंग को मजेदार बनाने के लिए इसमें चार अलग-अलग राइडिंग मोड्स (स्पोर्ट, रोड, रेन और राइडर) दिए गए हैं। इन्हें आप मौसम और सड़क के हिसाब से बदल सकते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की मदद से आपको कॉल-मेसेज अलर्ट और नेविगेशन जैसी जरूरी जानकारियां स्क्रीन पर ही मिल जाती हैं।

दमदार है बाइक का इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 636cc का लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह 120bhp से ज्यादा की पावर जेनरेट करता है। यह बाइक पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगती है। रफ्तार के साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें डुअल-चैनल ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम), कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC) और क्विक शिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो तेज स्पीड में भी बाइक को फिसलने नहीं देते।

इतनी है बाइक की कीमत माइलेज की बात करें तो ऐसी सुपरबाइक से ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। यह आराम से 15 से 20 किमी प्रति लीटर का माइलेज दे देती है। भारतीय मार्केट में कावासाकी की इस दमदार मशीन की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.20 लाख रुपये से शुरू होती है। ऑन-रोड आते-आते टैक्स और इंश्योरेंस के बाद इसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो लुक, सेफ्टी और रफ्तार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो निंजा ZX-6R आपके लिए एक कड़क चॉइस है।