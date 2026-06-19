एक झटके में करीब ₹3 लाख सस्ती हो गई यह सुपरबाइक, 299 km/h है टॉप-स्पीड; ऑफर जून तक ही वैलिड

कावासाकी अपनी पॉपुलर सुपरबाइक निंजा जेडएक्स-10आर (Kawasaki Ninja ZX-10R) पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान बाइक खरीदने पर 2.89 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

अगर आप राइडिंग के शौकीन हैं और अगले कुछ दिनों में नई बाइक्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी सबसे पॉपुलर सुपरबाइक निंजा जेडएक्स-10आर (Kawasaki Ninja ZX-10R) पर जून, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान इस बाइक को खरीदने पर अधिकतम 2.89 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक एक बार अपने नजदीकी डीलरशिप से जरूर संपर्क कर लें। आइए सीधे जानते इस बाइक की डिजाइन, फीचर्स, माइलेज और कीमत के बारे में जानते हैं।

कुछ ऐसी दिखती है बाइक कावासाकी निंजा जेडएक्स-10आर दुनिया की सबसे मशहूर और खतरनाक दिखने वाली सुपरबाइक्स में से एक है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह सड़क पर चलती हुई किसी रोबोटिक चीते जैसी लगती है। इसके आगे की तरफ तीखे ट्विन एलईडी हेडलैंप्स और एयरोडायनामिक विंगलेट्स दिए गए हैं, जो तेज रफ्तार में हवा को चीरने और बाइक को जमीन से चिपकाए रखने में मदद करते हैं। इसका मस्कुलर फ्यूल टैंक और पीछे का उठा हुआ स्पोर्टी लुक हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है।

काफी दमदार है बाइक का इंजन अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 998cc का पावरफुल 4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन करीब 203bhp की पावर देता है। यह इसे सिर्फ 3 सेकंड से कम समय में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पर पहुंचा देता है। वहीं, इसकी टॉप-स्पीड 299 किमी/घंटा पर लॉक की गई है। यानी यह पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगती है। इसका माइलेज करीब 12 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर का ही रहता है।

बाइक में हैं कमाल के फीचर्स बाइक में कंपनी ने इसमें कमाल के फीचर्स और सेफ्टी टूल्स दिए हैं। इसमें 4.3 इंच का रंगीन टीएफटी डिस्प्ले मिलता है, जिसे ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल से जोड़ा जा सकता है। सेफ्टी के लिए इसमें 'डुअल-चैनल एबीएस' के साथ ब्रेम्बो के बेहद मजबूत डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में कई राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ये फीचर्स तेज स्पीड में भी राइडर को सुरक्षित रखते हैं।

इतनी है बाइक की कीमत भारतीय मार्केट में कावासाकी निंजा ZX-10R की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 20.79 लाख रुपये है। टैक्स और इंश्योरेंस मिलाकर ऑन-रोड यह बाइक आपके शहर के हिसाब से 23 लाख से 25 लाख रुपये के बीच बैठती है। अगर आपको रफ्तार से प्यार है और आपका बजट शानदार है, तो ट्रैक और हाईवे के लिए यह एक अल्टीमेट रेसिंग मशीन है।