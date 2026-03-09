Hindustan Hindi News
एक बार में ₹2.89 लाख सस्ती हुई ये बाइक! अब मात्र इतने में मिल रही, मौका चूकने वाले पछताएंगे

Mar 09, 2026 02:26 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कावासाकी निंजा ZX-10R अब भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। कंपनी अभी इस बाइक पर ₹2.89 लाख तक की बड़ी छूट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप सुपरबाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। जी हां, क्योंकि भारत में शानदार परफॉर्मेंस के लिए मशहूर कावासाकी निंजा ZX-10R (Kawasaki Ninja ZX-10R) अब भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने इस बाइक पर ₹2.89 लाख तक की बड़ी छूट देने का ऐलान किया है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सोशल मीडिया पर कंपनी ने किया ऐलान

जापानी टू-व्हीलर निर्माता कावासाकी (Kawasaki) की भारतीय यूनिट कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) ने यह ऑफर सोशल मीडिया के जरिए घोषित किया है। कंपनी के मुताबिक यह डिस्काउंट 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड रहेगा, यानी अगर आप इस सुपरबाइक को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास सीमित समय है।

अब इतनी रह गई कीमत

भारत में इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹20.79 लाख है। लेकिन, ₹2.89 लाख के डिस्काउंट के बाद इसकी इफेक्टिव एक्स-शोरूम कीमत करीब ₹17.90 लाख रह जाती है। इतनी बड़ी छूट मिलने के बाद खरीदारों के पास कुछ अतिरिक्त बजट बच जाता है, जिसे वे राइडिंग गियर, हेलमेट या एक्सेसरीज पर खर्च कर सकते हैं।

ट्रैक-फोकस्ड सुपरबाइक

कावासाकी निंजा ZX-10R (Kawasaki Ninja ZX-10R) को पहले से ही भारत में एक किफायती लीटर-क्लास सुपरबाइक माना जाता है, खासकर उन राइडर्स के लिए जो ट्रैक-फोकस्ड परफॉर्मेंस चाहते हैं। अब इस नए डिस्काउंट के बाद यह बाइक और भी आकर्षक विकल्प बन गई है।

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इस सुपरबाइक में 998cc का इनलाइन-4 इंजन मिलता है, जो E20 फ्यूल के अनुकूल है। यह इंजन 202 bhp (RAM Air के साथ) की पावर और 112 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यही वजह है कि यह बाइक हाई-स्पीड और ट्रैक परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

फीचर्स भी जबरदस्त

इस बाइक में कई एडवांस राइडिंग फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इसमें फुल-कलर TFT डिजिटल कंसोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्विकशिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।

क्यों खास है यह डील?

सुपरबाइक सेगमेंट में इतनी बड़ी छूट कम ही देखने को मिलती है। ऐसे में अगर कोई राइडर पावरफुल लीटर-क्लास बाइक खरीदने का प्लान कर रहा है, तो यह ऑफर उसके लिए शानदार मौका हो सकता है।

परफॉर्मेंस, एडवांस टेक्नोलॉजी और अब भारी डिस्काउंट की वजह से कावासाकी निंजा ZX-10R (Kawasaki Ninja ZX-10R) फिलहाल भारतीय सुपरबाइक बाजार में सबसे आकर्षक डील में से एक बन गई है।

