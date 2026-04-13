ये तो गजब हो गया! एक झटके में करीब ₹3 लाख सस्ती हुई ये सुपरबाइक; बस 30 अप्रैल तक है मौका

Apr 13, 2026 01:15 pm IST

कावासाकी ने अपनी सबसे पॉपुलर और खतरनाक दिखने वाली बाइक निंजा ZX-10R पर पूरे 2.89 लाख रुपये की भारी-भरकम छूट दे दी है। मजे की बात ये है कि यह ऑफर पिछले महीने भी था।

अगर आप भी रफ्तार के दीवाने हैं तो कावासाकी आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आई है। अगर आप लंबे समय से एक पावरफुल लीटर-क्लास बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो मान लीजिए कि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। कंपनी ने अपनी सबसे पॉपुलर और खतरनाक दिखने वाली बाइक 'निंजा ZX-10R' पर पूरे 2.89 लाख रुपये की भारी-भरकम छूट दे दी है। मजे की बात ये है कि यह ऑफर पिछले महीने भी था। हालांकि, डिमांड इतनी बढ़ी कि कंपनी ने इसे 30 अप्रैल, 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

अब कितने में मिलेगा बाइक? इस बंपर डिस्काउंट के बाद निंजा ZX-10R की एक्स-शोरूम कीमत 20.79 लाख रुपये से घटकर सीधे 17.90 लाख रुपये रह गई है। यानी सीधे-सीधे करीब 3 लाख रुपये की बचत। इतने पैसों में तो एक शानदार सेकंड-हैंड कार आ जाए या फिर आप अपने लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन राइडिंग गियर्स और हेलमेट खरीद सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आरटीओ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के पैसे अभी भी पुरानी कीमत पर ही लगेंगे।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन अब अगर पावरट्रेन की बात करें तो इससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसमें वही खूंखार 998cc का इंजन लगा है जो 202bhp की जबरदस्त पावर छोड़ता है। ये बाइक नए जमाने के E20 पेट्रोल पर भी आराम से चलती है। जब आप इसे खुली सड़क पर दौड़ाएंगे, तो इसकी रफ्तार और आवा सुनकर बगल से गुजरने वालों के पसीने छूट जाएंगे।

फीचर्स भी है दमदार फीचर्स के मामले में भी कावासाकी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाइक को कंट्रोल में रखने के लिए इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल जैसे धांसू फीचर्स दिए गए हैं। सबसे कूल है इसका 'क्विकशिफ्टर', जिसकी मदद से आप बिना क्लच दबाए खटाखट गियर बदल सकते हैं। साथ ही, अलग-अलग रास्तों और मौसम के हिसाब से आप इसके राइडिंग मोड्स भी बदल सकते हैं।

30 अप्रैल तक है मौका कुल मिलाकर देखें तो अप्रैल का यह महीना सुपरबाइक लवर्स के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। कावासाकी की इस छूट ने निंजा ZX-10R को अपने सेगमेंट की सबसे किफायती और पैसा-वसूल बाइक बना दिया है। तो अगर आप भी इस 'ग्रीन मॉन्स्टर' को अपने घर की पार्किंग में खड़ा देखना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। आपके पास सिर्फ 30 अप्रैल तक का ही समय है। जल्दी से अपने नजदीकी डीलर के पास जाइए और इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का फायदा उठाइए।