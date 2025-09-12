नए अवतार में लॉन्च हुई कावासाकी निंजा ZX-10R, करीब 99 हजार रुपये बढ़ गई कीमत; जानिए कितनी बदल गई बाइक
दिग्गज बाइक निर्माता कावासाकी ने भारत में अपनी फ्लैगशिप स्पोर्ट्स बाइक Ninja ZX-10R का नया 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे पिछले मॉडल की तुलना में करीब 99 हजार रुपये ज्यादा पर लॉन्च किया है। डिजाइन के मामले में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, इंजन की पावर आउटपुट को कंपनी ने अपडेट किया है। भारतीय मार्केट में इस सुपरबाइक की एक्स-शोरूम कीमत 19.49 लाख रुपये रखी गई है। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
अगर पावरट्रेन की बात करें तो नई निंजा ZX-10R में 998cc इनलाइन 4-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है। यह इंजन अब 193bhp की पावर और 112Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यानी पिछले मॉडल के मुकाबले करीब 7hp और 2.9Nm की कमी आई है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
हार्डवेयर है दमदार
दूसरी ओर बाइक के हार्डवेयर में शोवा के BFF फ्रंट फॉर्क्स और BFRC रियर मोनोशॉक दिए गए हैं जो राइडिंग कम्फर्ट और कंट्रोल दोनों बढ़ाते हैं। इसके अलावा, ब्रेकिंग के लिए इसमें डुअल 330mm फ्रंट डिस्क और 220mm रियर डिस्क ब्रेक्स के साथ ओह्लिंस इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर शामिल किया गया है।
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
फीचर्स के मामले में ZX-10R एक पूरी तरह से हाई-टेक पैकेज है। इसमें TFT डिजिटल कंसोल मिलता है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, डुअल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं।
डिजाइन है पहले जैसा ही एग्रेसिव
डिजाइन पहले जैसा ही एग्रेसिव और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड रखा गया है। बाइक में डुअल हेडलैम्प सेटअप और शार्प बॉडी लाइन्स स्पोर्ट्स बाइक का असली एहसास कराते हैं। यह बाइक भारत में दो कलर ऑप्शंस मेटालिक ग्रेफाइट ग्रे विद डियाब्लो ब्लैक और लाइम ग्रीन, एबनी एंड पर्ल ब्लिजार्ड व्हाइट के कांबिनेशन के साथ उपलब्ध है।
