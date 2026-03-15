₹2.50 लाख सस्ती हुई ये धाकड़ बाइक! स्टॉक खाली करने को कंपनी ने दिया बड़ा डिस्काउंट ऑफर
फरवरी 2026 में कावासाकी निंजा H2 SX SE (Kawasaki Ninja H2 SX SE) पर बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी ने इस मॉडल पर ₹2.50 लाख तक का बड़ा डिस्काउंट घोषित किया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस सुपरबाइक खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह सही मौका हो सकता है। जापानी दोपहिया कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने अपनी प्रीमियम बाइक कावासाकी निंजा (Kawasaki Ninja H2 SX SE) पर ₹2.5 लाख का बड़ा डिस्काउंट घोषित किया है। यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैलिड है, जिसके बाद बाइक की कीमत फिर से बढ़ सकती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Kawasaki Ninja H2 SX
₹ 35.18 - 36.28 लाख
BMW M 1000 R
₹ 33 - 38 लाख
Honda CBR1000RR-R SP
₹ 31.18 लाख
Aprilia RSV4
₹ 31.26 लाख
Harley-Davidson Street Glide
₹ 39.3 लाख
Ducati XDiavel V4
₹ 30.89 - 31.2 लाख
अब कितनी हो गई कीमत?
डिस्काउंट के बाद कावासाकी निंजा H2 SX SE (Kawasaki Ninja H2 SX SE) की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत ₹33.78 लाख रह गई है। हालांकि, कंपनी ने बाइक में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है, लेकिन इतनी बड़ी छूट मिलने से यह सुपरबाइक पहले से ज्यादा आकर्षक हो गई है।
स्पोर्ट-टूरिंग के लिए खास डिजाइन
निंजा H2 SX SE (Ninja H2 SX SE) को खासतौर पर लंबी दूरी की राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसके बाइक में शार्प और स्पोर्टी फ्रंट डिजाइन मिलता है। इसके एग्रेसिव फ्रंट काउल, बड़ी विंडस्क्रीन मिलती है, जिससे हाई-स्पीड राइड में बेहतर एयरोडायनामिक्स मिलते हैं।
पावरफुल इंजन और दमदार परफॉर्मेंस
इस सुपरबाइक में बेहद पावरफुल इंजन दिया गया है। इसके मुख्य स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 998cc का लिक्विड-कूल्ड सुपरचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो 207 bhp की पावर (Ram Air के साथ) और 137.3 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इतनी पावर के साथ यह बाइक हाईवे पर बेहद शानदार परफॉर्मेंस देती है।
एडवांस सस्पेंशन और ब्रेकिंग
बाइक में बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें सेमी-एक्टिव सस्पेंशन (Skyhook टेक्नोलॉजी) मिलती है। इसके अलावा 17-इंच अलॉय व्हील्स, फ्रंट में 320mm ड्यूल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। इसके रियर में 250mm सिंगल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। ये फीचर्स इसके राइडिंग को आसान बनाते हैं।
नई कावासाकी निंजा H2 SX SE (Kawasaki Ninja H2 SX SE) में कई हाई-टेक राइडिंग एड्स मिलते हैं। इसमें लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। ये सभी फीचर्स बाइक को और ज्यादा सुरक्षित और एडवांस बनाते हैं।
अगर आप एक प्रीमियम सुपरबाइक खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कावासाकी निंजा H2 SX SE (Kawasaki Ninja H2 SX SE) पर मिल रहा ₹2.5 लाख का डिस्काउंट शानदार मौका हो सकता है। दमदार इंजन, एडवांस फीचर्स और शानदार डिजाइन के साथ यह बाइक अभी और भी आकर्षक हो गई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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