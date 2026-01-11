बाइक लवर्स की मौज, कावासाकी की इस मोटरसाइकिल पर हजारों रुपये की सीधी छूट; 31 जनवरी तक मौका

संक्षेप: कावासाकी अपनी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 650 पर जनवरी, 2026 में हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Kawasaki Ninja 650 खरीदने पर 27,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

Jan 11, 2026 10:50 pm IST

अगले कुछ दिनों में नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 650 पर जनवरी, 2026 के दौरान हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान कावासाकी निंजा 650 (Kawasaki Ninja 650) खरीदने पर 27,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। बता दें कि यह डिस्काउंट ऑफर 31, जनवरी तक ही वैलिड है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिपर से संपर्क कर सकते हैं।

दमदार है बाइक का इंजन अगर पावरट्रेन की बात करें तो कावासाकी निंजा 650 में 649cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जो 8,000rpm पर 67bhp की अधिकत पावर और 6,700rpm पर 64Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। भारतीय मार्केट में कावासाकी निंजा 650 की एक्स-शोरूम कीमत 7.91 लाख रुपये है।

इस बाइक से होता है मुकाबला बाइक को स्टील ट्रेलिस फ्रेम के इर्द-गिर्द बनाया गया है। इसका वजन 196 किलोग्राम (कर्ब) है। इसमें 41mm टेलिस्कोपिक फोर्क्स और प्रीलोड-एडजेस्टेबल मोनोशॉक के साथ 17-इंच के अलॉय व्हील लगे हैं। मोटरसाइकिल में आगे की तरफ 300mm डुअल डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ 220mm रोटर की मदद से एंकर दिए गए हैं। मार्केट में कावासाकी निंजा 650 का सबसे करीबी कॉम्पटीटर ट्रायम्फ डेटोना 660 है।