कावासाकी इस बाइक का स्टॉक खत्म करने दे रही ₹22000 का डिस्काउंट, अब नई कीमत इतने रुपए हो गई

Mar 13, 2026 08:31 am IST

कावासाकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया मीडिया चैनल्स के जरिए निंजा 650 मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी के पोस्ट के मुताबिक, मॉडल ईयर 2025 निंजा 650 पर 22,000 रुपए के नए डिस्काउंट ऑफर का फायदा मिलेगा। यह ऑफर 31 मार्,च 2026 तक वैलिड है। MY25 निंजा 650 की एक्स-शोरूम कीमत 7,91,000 रुपए थी। ऐसे मं इस डिस्काउंट के बाद इसकी नई एक्स-शोरूम कीमत घटकर 7,69,000 रुपए हो गई है।

इस डिस्काउंट के बाद ये बाइक को खरीदना ज्यादा अफॉर्डेबल हो गई है। इस बचत से राइडर्स राइडिंग गियर जैसी जरूरी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए, कस्टमर्स अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। डिस्काउंट के अलावा, बाइक में कोई कॉस्मेटिक या मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।

मॉडल ईयर 2025 निंजा 650 अभी भी उसी लाइन ग्रीन/एबोनी/पर्ल ब्लिजर्ड व्हाइट कलर स्कीम में मिल रही है। इसमें वही 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 8,000rpm पर 67bhp का पावर और 6,700rpm पर 64Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, यह इंजन E20-कम्प्लायंट नहीं है, इसलिए E20 फ्यूल पर चलाने पर इंजन की लॉन्ग-टर्म हेल्थ पर राइडर्स को नजर रखनी होगी। MY26 निंजा 650 हाल ही में लॉन्च हुई है। इसमें E20 कम्प्लायंस की समस्या को ठीक कर दिया गया है।

E20 कम्प्लायंस की कमी, सख्त फ्यूल नॉर्म्स के लागू होने के साथ एक चिंता का विषय हो सकती है। इससे लंबे समय तक मोटरसाइकिल को मेंटेन करना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नॉन-कम्प्लायंस इंजन पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में कमी आ सकती है।

फरवरी में 6 मॉडल पर मिल रहा था डिस्काउंट

कंपनी का ये डिस्काउंट खास मॉडल ईयर पर लागू था। इसलिए निंजा 650, निंजा 500 और निंजा 300 के मामले में जो कस्टमर डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें पुराने मॉडल खरीदने पड़े। यहां, दिक्कत यह थी कि ये मॉडल E20 के हिसाब से नहीं हैं और कावासाकी शायद पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि फरवरी की तुलना में MY25 निंदा 650 पर डिस्काउंट 5,000 रुपए कम हो गया है।