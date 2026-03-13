Hindustan Hindi News
कावासाकी इस बाइक का स्टॉक खत्म करने दे रही ₹22000 का डिस्काउंट, अब नई कीमत इतने रुपए हो गई

Mar 13, 2026 08:31 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया मीडिया चैनल्स के जरिए निंजा 650 मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी के पोस्ट के मुताबिक, मॉडल ईयर 2025 निंजा 650 पर 22,000 रुपए के नए डिस्काउंट ऑफर का फायदा मिलेगा। यह ऑफर 31 मार्च 2026 तक वैलिड है।

इस डिस्काउंट के बाद ये बाइक को खरीदना ज्यादा अफॉर्डेबल हो गई है। इस बचत से राइडर्स राइडिंग गियर जैसी जरूरी चीजों में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए, कस्टमर्स अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। डिस्काउंट के अलावा, बाइक में कोई कॉस्मेटिक या मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है।

ये भी पढ़ें:GST 2.0 के बाद सेस से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट में FADA की याचिका एक्सेप्ट हुई

मॉडल ईयर 2025 निंजा 650 अभी भी उसी लाइन ग्रीन/एबोनी/पर्ल ब्लिजर्ड व्हाइट कलर स्कीम में मिल रही है। इसमें वही 649cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो 8,000rpm पर 67bhp का पावर और 6,700rpm पर 64Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि, यह इंजन E20-कम्प्लायंट नहीं है, इसलिए E20 फ्यूल पर चलाने पर इंजन की लॉन्ग-टर्म हेल्थ पर राइडर्स को नजर रखनी होगी। MY26 निंजा 650 हाल ही में लॉन्च हुई है। इसमें E20 कम्प्लायंस की समस्या को ठीक कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:देश की नंबर-1 इलेक्ट्रिक कार ₹70000 कम में मिल रही, फुल चार्ज पर 449Km रेंज

E20 कम्प्लायंस की कमी, सख्त फ्यूल नॉर्म्स के लागू होने के साथ एक चिंता का विषय हो सकती है। इससे लंबे समय तक मोटरसाइकिल को मेंटेन करना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नॉन-कम्प्लायंस इंजन पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में कमी आ सकती है।

ये भी पढ़ें:26Km का माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹5.18 लाख; हर महीने इस कार को 11600 लोग खरीद रहे

फरवरी में 6 मॉडल पर मिल रहा था डिस्काउंट
कंपनी का ये डिस्काउंट खास मॉडल ईयर पर लागू था। इसलिए निंजा 650, निंजा 500 और निंजा 300 के मामले में जो कस्टमर डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें पुराने मॉडल खरीदने पड़े। यहां, दिक्कत यह थी कि ये मॉडल E20 के हिसाब से नहीं हैं और कावासाकी शायद पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट दे रही है। खास बात ये है कि फरवरी की तुलना में MY25 निंदा 650 पर डिस्काउंट 5,000 रुपए कम हो गया है।

कावासाकी मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट फरवरी 2026
मॉडलपुरानी एक्स-शोरूम कीमतडिस्काउंट/ऑफरनई एक्स-शोरूम कीमतE20 Compliant
MY26 Kawasaki ZX-10R20,79,000 रुपए2,50,000 रुपए18,29,000 रुपएYes
MY25 Kawasaki Ninja 1100SX14,42,000 रुपए1,43,000 रुपए12,99,000 रुपएYes
MY26 Kawasaki ZX-6R12,49,000 रुपए83,000 रुपए का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर फ्रीN/AYes
MY25 Kawasaki Ninja 6507,91,000 रुपए27,000 रुपए7,64,000 रुपएN/A
MY25 Kawasaki Ninja 5005,66,000 रुपए17,000 रुपए5,49,000 रुपएN/A
MY24 Kawasaki Ninja 3003,17,000 रुपए28,000 रुपए2,89,000 रुपएN/A
