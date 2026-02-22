पुराना स्टॉक खत्म करने को कंपनी इस बाइक पर दे रही बंपर छूट, सिर्फ 28 फरवरी तक ऑफर; फटाक से लपक लें ये मौका

Feb 22, 2026 11:59 pm IST

कावासाकी निंजा 650 अब 27,000 रुपये के कैशबैक के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने इस शानदार मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक पर डिस्काउंट ऑफर बढ़ा दिया है, जो 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कावासाकी निंजा 650 (Kawasaki Ninja 650) अब 27,000 रुपये के कैशबैक के साथ उपलब्ध है। कंपनी ने इस शानदार मिडिलवेट स्पोर्ट्स बाइक पर डिस्काउंट ऑफर बढ़ा दिया है, जो 28 फरवरी 2026 तक वैलिड रहेगा। निंजा 650 (Ninja 650) की एक्स-शोरूम कीमत पहले ₹7.91 लाख थी। अब 27,000 रुपये के डिस्काउंट वाउचर के बाद इसकी प्रभावी कीमत घटकर करीब ₹7.64 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। यह डिस्काउंट वाउचर सीधे एक्स-शोरूम कीमत पर रिडीम किया जा सकता है, जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलता है।

कंपनी डिस्काउंट क्यों दे रही?

कावासाकी (Kawasaki) ने हाल ही में 2026 मॉडल लॉन्च किया है। पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए कंपनी यह ऑफर दे रही है। ऐसे में ग्राहकों के पास कम कीमत में एक प्रीमियम स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का शानदार मौका है।

इंजन और परफॉर्मेंस

कावासाकी निंजा 650 (Ninja 650) में 649cc का पैरलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 67bhp की पावर और 64 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन अपनी स्मूदनेस और पंची परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। शहर में आसान राइडिंग से लेकर हाईवे पर तेज स्पीड तक निंजा 650 (Ninja 650) हर जगह दमदार अनुभव देती है।

किसके लिए है यह बाइक?

जो लोग 600cc सेगमेंट में एंट्री करना चाहते हैं। इसके साथ ही स्पोर्टी लुक और कम्फर्ट का बैलेंस चाहते हैं, वो इसे खरीद सकते हैं। ये ट्रैक और टूरिंग दोनों का मजा लेना चाहते हैं।

क्या यह खरीदने का है सही समय?