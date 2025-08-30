ग्लोबल मार्केट में पेश हुआ कावासाकी निंजा 650 का नया मॉडल, जानिए कितनी बदल गई बाइक
कावासाकी ने अपनी पॉपुलर मिड-साइज स्पोर्ट्स बाइक निंजा 650 का 2026 मॉडल ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। कंपनी ने इसे तीन नए कलर ऑप्शन के साथ और अट्रैक्टिव बनाया है। पहला है Lime Green लिवरी जो कावासाकी की रेसिंग हेरिटेज को दिखाता है। दूसरा शेड है Metallic Matte Grey जिसे काले एक्सेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन में पेश किया गया है। वहीं, तीसरा है Metallic Matte Black और Grey का कॉम्बिनेशन जिसमें रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। इन कलर अपडेट्स से बाइक को पहले से ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लुक मिला है।
इंजन में नहीं हुआ कोई बदलाव
अगर पावरट्रेन की बात करें तो 2026 Kawasaki Ninja 650 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही पुराना दमदार 649cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है जो करीब 68bhp की पावर और 64Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यह सेटअप न केवल शानदार परफॉर्मेंस देता है बल्कि लंबी दूरी की राइडिंग के लिए भी भरोसेमंद माना जाता है। कावासाकी ने इसमें किसी भी तरह का टेक्निकल अपग्रेड नहीं किया है जिससे यह साफ है कि कंपनी ने इस बार डिजाइन और स्टाइलिंग पर ज्यादा फोकस किया है।
कब होगी भारत में एंट्री
भारत में फिलहाल 2025 Kawasaki Ninja 650 की बिक्री हो रही है जिसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.27 लाख रुपये है। कंपनी ने अभी तक भारतीय बाजार में 2026 मॉडल लॉन्च करने का कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि यह बाइक जल्द ही भारत में भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कावासाकी नई Ninja 650 को भारतीय ग्राहकों के लिए इसी कीमत पर लाती है।
