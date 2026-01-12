बाइक लवर्स की मौज, पूरे ₹17000 की छूट के साथ मिल रही ये कावासाकी बाइक; ऑफर 31 जनवरी तक
कावासाकी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 500 पर जनवरी, 2026 के दौरान हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Kawasaki Ninja 500 खरीदने पर 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।
भारतीय ग्राहकों के बीच कावासाकी की बाइक्स को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई कावासाकी बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 500 पर जनवरी, 2026 के दौरान हजारों रुपये की छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान कावासाकी निंजा 500 (Kawasaki Ninja 500) खरीदने पर 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, यह डिस्काउंट ऑफर 31, जनवरी तक ही वैलिड है।
नई कीमत बस इतनी
कावासाकी निंजा 500 की पुरानी कीमत 5.66 लाख रुपये है। जबकि 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के बाद नई कीमत 5.49 लाख रुपये हो जाती है। बता दें कि कंपनी जनवरी, 2026 के दौरान अपने कई दूसरे मॉडलों पर भी भारी छूट दे रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja 500
₹ 5.29 लाख
CFMoto 650GT
₹ 5.59 लाख
CFMoto 650NK
₹ 4.29 लाख
Benelli 752 S
₹ 6 लाख से शुरू
Benelli 502 C
₹ 5.25 लाख
Matter Aera
₹ 1.83 - 1.94 लाख
कुछ ऐसी है डिजाइन
बाइक का डिजाइन शार्प और आक्रामक है जिसमें ट्विन एलईडी हेडलाइट्स, फेयरिंग पर क्रीज और अपस्वेप्ट टेल सेक्शन है। भारतीय मार्केट में यह बाइक केवल मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन में ही उपलब्ध है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी और एलईडी हेडलाइट और टेल लाइट है।
दमदार इंजन से लैस है बाइक
दूसरी ओर बाइक में पावरट्रेन के तौर पर 451cc, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 44.77bhp की अधिकतम पावर और 42.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। बता दें कि बाइक में बॉडीवर्क के नीचे एक स्टील ट्रेलिस फ्रेम है जिसे टेलिस्कोपिक फोर्क और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक से लैस किया गया है।
डिस्क्लेमर: कार और बाइक पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।