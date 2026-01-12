Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़kawasaki ninja 500 is available with a discount of rs 17000 in january 2026
बाइक लवर्स की मौज, पूरे ₹17000 की छूट के साथ मिल रही ये कावासाकी बाइक; ऑफर 31 जनवरी तक

बाइक लवर्स की मौज, पूरे ₹17000 की छूट के साथ मिल रही ये कावासाकी बाइक; ऑफर 31 जनवरी तक

संक्षेप:

कावासाकी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 500 पर जनवरी, 2026 के दौरान हजारों रुपये की छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Kawasaki Ninja 500 खरीदने पर 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

Jan 12, 2026 05:57 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Kawasaki Ninja 500arrow

भारतीय ग्राहकों के बीच कावासाकी की बाइक्स को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई कावासाकी बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 500 पर जनवरी, 2026 के दौरान हजारों रुपये की छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक इस दौरान कावासाकी निंजा 500 (Kawasaki Ninja 500) खरीदने पर 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि, यह डिस्काउंट ऑफर 31, जनवरी तक ही वैलिड है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Ola Electric Roadster X
Ola Electric Roadster X
₹ 99,999 - 1.25 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं

नई कीमत बस इतनी

कावासाकी निंजा 500 की पुरानी कीमत 5.66 लाख रुपये है। जबकि 17,000 रुपये के कैश डिस्काउंट के बाद नई कीमत 5.49 लाख रुपये हो जाती है। बता दें कि कंपनी जनवरी, 2026 के दौरान अपने कई दूसरे मॉडलों पर भी भारी छूट दे रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kawasaki Ninja 500

Kawasaki Ninja 500

₹ 5.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
CFMoto 650GT

CFMoto 650GT

₹ 5.59 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
CFMoto 650NK

CFMoto 650NK

₹ 4.29 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli 752 S

Benelli 752 S

₹ 6 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Benelli 502 C

Benelli 502 C

₹ 5.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसी है डिजाइन

बाइक का डिजाइन शार्प और आक्रामक है जिसमें ट्विन एलईडी हेडलाइट्स, फेयरिंग पर क्रीज और अपस्वेप्ट टेल सेक्शन है। भारतीय मार्केट में यह बाइक केवल मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन में ही उपलब्ध है। फीचर्स की बात करें तो बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एलसीडी और एलईडी हेडलाइट और टेल लाइट है।

दमदार इंजन से लैस है बाइक

दूसरी ओर बाइक में पावरट्रेन के तौर पर 451cc, पैरेलल-ट्विन इंजन है जो 44.77bhp की अधिकतम पावर और 42.6Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। बाइक के इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। बता दें कि बाइक में बॉडीवर्क के नीचे एक स्टील ट्रेलिस फ्रेम है जिसे टेलिस्कोपिक फोर्क और प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक से लैस किया गया है।

डिस्क्लेमर: कार और बाइक पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।