कावासाकी की इस धांसू स्पोर्ट्स बाइक पर सीधे ₹25000 का कैश डिस्काउंट, नई कीमत ₹3 लाख से भी कम

संक्षेप: कावासाकी इंडिया ने साल के आखिर में अपनी मोटरसाइकिल रेंज पर अट्रैक्टिव छूट का ऐलान किया है। इस लिस्ट में अब पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक Kawasaki Ninja 300 भी शामिल हो गई है।

Dec 23, 2025 06:00 pm IST

सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र

कावासाकी इंडिया ने साल के आखिर में अपनी मोटरसाइकिल रेंज पर अट्रैक्टिव छूट का ऐलान किया है। इस लिस्ट में अब पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक Kawasaki Ninja 300 भी शामिल हो गई है। कंपनी इस बाइक पर 25,000 रुपये का सीधा कैश डिस्काउंट दे रही है जिससे यह एंट्री-लेवल परफॉर्मेंस बाइक पहले से ज्यादा किफायती हो गई है। हालांकि, यह ऑफर सिर्फ MY2024 मॉडल पर लागू है। बता दें कि यह ऑफर 31 दिसंबर, 2025 तक या स्टॉक खत्म होने तक ही वैलिड रहेगा। ऐसे में स्पोर्टी बाइक खरीदने का प्लान बना रहे ग्राहकों के लिए यह एक अच्छा मौका माना जा रहा है।

अब इतनी रह गई कीमत डिस्काउंट के बाद Ninja 300 की कीमत में साफ फर्क नजर आता है। इसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत 3.17 लाख रुपये है। हालांकि, 25,000 रुपये की छूट के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत घटकर 2.92 लाख रुपये रह जाती है। इस कीमत पर Ninja 300 उन राइडर्स के लिए ज्यादा आकर्षक बन जाती है जो एक भरोसेमंद, ट्विन-सिलेंडर स्पोर्ट्स बाइक की तलाश में हैं। खास बात यह है कि कावासाकी इस तरह के डिस्काउंट्स के जरिए पुराने स्टॉक को तेजी से क्लियर करने की सोच रही है।

लॉन्च हुए एक दशक हो गए भारत में Ninja 300 को लॉन्च हुए एक दशक से ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन डिजाइन और फीचर्स के मामले में इसमें बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि अब यह बाइक थोड़ी पुरानी जरूर लगने लगी है। फिर भी, इसके हार्डवेयर और राइड क्वालिटी आज भी दमदार मानी जाती है। इसमें टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक सस्पेंशन, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है। अपने सेगमेंट में यह बाइक KTM RC 390, Yamaha R3 और Aprilia RS 457 जैसी बाइक्स को टक्कर देती है।