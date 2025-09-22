सस्ती हो गई ये धाकड़ बाइक, आज से सिर्फ ₹3.17 लाख में मिलेगी; कीमत में कई हजार की कटौती

कावासाकी निंजा 300 (Kawasaki Ninja 300) अब काफी सस्ती हो गई है। अभी ये बाइक सिर्फ 3.17 लाख में मिल रही है। इसकी कीमतों में 26,000 रुपये की कटौती की हुई है।

Mon, 22 Sep 2025 05:44 PM

स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि भारत में लागू हुए GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म का फायदा अब कावासाकी निंजा 300 (Kawasaki Ninja 300) खरीदने वालों को भी मिलने वाला है। कंपनी ने इस एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक की कीमत में सीधी कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

नई कीमत बनाम पुरानी कीमत

इसकी पुरानी कीमत 3.43 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये थी, जो अब घटकर 3.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हो गई है। यानी कि इस पर अब कुल 26,000 रुपये की बचत होगी।

क्या बदला और क्या वैसा ही रहा?

दिलचस्प बात ये है कि बाइक में कोई मैकेनिकल या डिजाइन बदलाव नहीं हुआ है। नया सिर्फ दाम है, जो अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 38.9bhp की पावर और 26.1Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें स्मूद और रिलायबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो लंबे समय से निंजा 300 (Ninja 300) की खासियत रही है।

हाल ही में मिले बड़े अपडेट्स इसमें बड़ा विंडस्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ज्यादा ग्रिप देने वाले टायर्स मिलते हैं। इसमें 3 कलर ऑप्शन लाइम ग्रीन (Lime Green), कैंडी लाइम ग्रीन (Candy Lime Green) और मेटालिक मूनडस्ट ग्रे (Metallic Moondust Grey) जैसे ऑप्शन मिलते हैं।