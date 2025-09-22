Kawasaki Ninja 300 Price Drops to Rs. 3.17 Lakh, check all details सस्ती हो गई ये धाकड़ बाइक, आज से सिर्फ ₹3.17 लाख में मिलेगी; कीमत में कई हजार की कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Kawasaki Ninja 300 Price Drops to Rs. 3.17 Lakh, check all details

सस्ती हो गई ये धाकड़ बाइक, आज से सिर्फ ₹3.17 लाख में मिलेगी; कीमत में कई हजार की कटौती

कावासाकी निंजा 300 (Kawasaki Ninja 300) अब काफी सस्ती हो गई है। अभी ये बाइक सिर्फ 3.17 लाख में मिल रही है। इसकी कीमतों में 26,000 रुपये की कटौती की हुई है।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 05:44 PM
share Share
Follow Us on
सस्ती हो गई ये धाकड़ बाइक, आज से सिर्फ ₹3.17 लाख में मिलेगी; कीमत में कई हजार की कटौती
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Kawasaki Ninja 300arrow

स्पोर्ट्स बाइक प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि भारत में लागू हुए GST 2.0 टैक्स रिफॉर्म का फायदा अब कावासाकी निंजा 300 (Kawasaki Ninja 300) खरीदने वालों को भी मिलने वाला है। कंपनी ने इस एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक की कीमत में सीधी कटौती की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:गजब! ₹50,000 घटी मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Kawasaki Ninja 300

Kawasaki Ninja 300

₹ 3.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
TVS Apache RR 310

TVS Apache RR 310

₹ 2.78 - 3.37 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW G 310 RR

BMW G 310 RR

₹ 3.05 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha R3

Yamaha R3

₹ 3.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
KTM RC 390

KTM RC 390

₹ 3.23 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia Tuono 457

Aprilia Tuono 457

₹ 3.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

नई कीमत बनाम पुरानी कीमत

इसकी पुरानी कीमत 3.43 लाख (एक्स-शोरूम) रुपये थी, जो अब घटकर 3.17 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक हो गई है। यानी कि इस पर अब कुल 26,000 रुपये की बचत होगी।

क्या बदला और क्या वैसा ही रहा?

दिलचस्प बात ये है कि बाइक में कोई मैकेनिकल या डिजाइन बदलाव नहीं हुआ है। नया सिर्फ दाम है, जो अब पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया है।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 296cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है, जो 38.9bhp की पावर और 26.1Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। इसमें स्मूद और रिलायबल परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जो लंबे समय से निंजा 300 (Ninja 300) की खासियत रही है।

हाल ही में मिले बड़े अपडेट्स

इसमें बड़ा विंडस्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, ज्यादा ग्रिप देने वाले टायर्स मिलते हैं। इसमें 3 कलर ऑप्शन लाइम ग्रीन (Lime Green), कैंडी लाइम ग्रीन (Candy Lime Green) और मेटालिक मूनडस्ट ग्रे (Metallic Moondust Grey) जैसे ऑप्शन मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:वाह! आज से सिर्फ ₹4.98 लाख से मिलेगी मारुति सुजुकी वैगनआर, देखें नई कीमतें

क्यों है ये डील खास?

GST 2.0 की वजह से कीमत गिरने के बाद निंजा 300 (Ninja 300) अब KTM RC 390 जैसी बाइक्स के लिए और भी कड़ी टक्कर देने लगी है। यह उन राइडर्स के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, जो स्पोर्ट्स बाइक की स्टाइलिंग के साथ पैरेलल-ट्विन इंजन का मजा चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।