बाइक के साथ 8888 रुपये का शानदार हेल्मेट फ्री, कीमत में भी अब 28 हजार रुपये की कटौती

Mar 23, 2026 03:48 pm IST

यह ऑफर Kawasaki Ninja 300 पर दिया जा रहा है। इसमें बायर्स को हेल्मेट फ्री दिया जा रहा है। साथ ही कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में ही बाइक के ग्रे कलर स्कीम वेरिएंट की कीमत को 28 हजार रुपये का प्राइस कट दिया था।

नई बाइक लेने का प्लान है, तो कावासाकी आपके लिए तगड़ा ऑफर लेकर हाजिर है। यह ऑफर Kawasaki Ninja 300 पर दिया जा रहा है। इसमें बायर्स को हेल्मेट फ्री दिया जा रहा है। साथ ही कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में ही बाइक के ग्रे कलर स्कीम वेरिएंट की कीमत को 28 हजार रुपये का प्राइस कट दिया था। आइए डीटेल में जानते हैं कावासाकी की इस बाइक पर दी जा रही डील के बारे में।

8888 रुपये की कीमत वाला हेल्मेट फ्री कावासाकी अपनी निंजा 300 के साथ Alex Lowes replica KYT TT Revo हेलमेट मुफ्त में देना शुरू कर दिया है। इसी महीने की शुरुआत में, कंपनी ने ग्रे कलर वाले मॉडल की कीमत में 28 हजार रुपये की कटौती की थी। इस नए ऑफर से मौजूदा स्टॉक में इंटरेस्टेड ग्राहकों के लिए ओवरऑल वैल्यू में और भी इजाफा हुआ है। 8888 रुपये की कीमत वाला यह रेप्लिका हेलमेट वर्ल्ड सुपरबाइक राइडर एलेक्स लोवेस से इंस्पायर्ड डिजाइन में है। इसमें उनका रेस नंबर 22 के साथ कावासाकी थीम वाले ग्राफिक्स भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह ऑफर निश्चित रूप से इसकी अपील को बढ़ाता है, लेकिन MY24 मोटरसाइकिल की उपलब्धता अलग-अलग डीलरों के पास अलग-अलग हो सकती है क्योंकि कई मार्केट्स में इस बाइक की सीमित यूनिट्स ही बची होने की उम्मीद है।

डिस्काउंट के बाद इतनी हुई कीमत 28 हजार रुपये की छूट के बाद MY24 कावासाकी निंजा 300 की एक्स-शोरूम कीमत घटकर 2.89 लाख रुपये हो गई है। ऑफर के साथ यह बाइक उन ग्राहकों के लिए एक शानदार ऑप्शन बन जाती है जो लेटेस्ट मॉडल खरीदने की बजाय ट्विन-सिलेंडर फुली फेयर्ड मोटरसाइकिल चाहते हैं। ऑफर का फायदा उठाने की सोच रहे खरीददारों को बाइक की उपलब्धता की जानकारी अपने नजदीकी डीलर से ले लेनी चाहिए।

बाइक में नहीं किए गए कोई मेकैनिकल चेज बाइक में कोई मेकैनिकल चेज नहीं किए गए हैं। इसमें वही 296 सीसी लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है, जो 38.4 बीएचपी की ताकत और 26.1 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच के साथ पेयर्ड है। यह इंजन अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए काफी पसंद किया जाता है और यह आज भी मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है।

इसके बावजूद, नए राइवल्स के मुकाबले निंजा 300 कुछ मामलों में पुरानी लगती है। इसमें अभी भी सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स नहीं मिलते, जो इस सेगमेंट में तेजी से आम हो गए हैं। जो लोग अधिक खर्च करने को तैयार हैं, उनके लिए कावासाकी ने मई 2025 में अपडेटेड निंजा 300 को 3.43 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर लॉन्च कर दिया था।