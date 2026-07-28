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नए अवतार में लॉन्च हुई कावासाकी निंजा 300; कीमत ₹3.34 लाख; जानिए कितनी बदली बाइक

By Ashutosh Kumar
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कावासाकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 300 का 2027 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल 350cc से कम सेगमेंट में देश की सबसे पसंदीदा सुपरस्पोर्ट बाइक्स में से एक रही है।

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कावासाकी निंजा 300 फेसलिफ्ट लॉन्च
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कावासाकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 300 का 2027 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। यह मोटरसाइकिल 350cc से कम सेगमेंट में देश की सबसे पसंदीदा सुपरस्पोर्ट बाइक्स में से एक रही है। आज के समय में इस सेगमेंट में यह इकलौती मल्टी-सिलेंडर सुपरस्पोर्ट बाइक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यामाहा R3 और बेनेली 302R जैसी बाइक्स अब मार्केट से बाहर हो चुकी हैं। कावासाकी ने इस नए मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत 3.34 लाख रुपये रखी है। आइए जानते हैं लॉन्च हुई नई बाइक की पूरी डिटेल्स को विस्तार से।

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बाइक में सिर्फ एक कलर ऑप्शन

कंपनी ने 2027 निंजा 300 को नए जमाने के हिसाब से तैयार किया है। इससे बाइक की ताजगी बनी रहेगी और इसकी बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी। इस बाइक को खरीदना ग्राहकों के लिए काफी आसान काम है। कंपनी ने इसमें कोई अलग-अलग वैरिएंट नहीं दिए हैं। इसके अलावा, खरीदने के लिए सिर्फ एक ही कलर ऑप्शन मिलता है। इसमें क्लासिक 'लाइम ग्रीन' रंग दिया गया है, जो भारत में इसकी शुरुआत से ही काफी मशहूर रहा है।

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कितना बदला बाइक का लुक

इस बार बाइक के लुक में थोड़े बदलाव किए गए हैं। लाइम ग्रीन रंग के साथ सफेद और नीले रंग की पट्टियां दी गई हैं। ये पट्टियां बाइक की फेयरिंग से शुरू होकर पीछे की सीट तक जाती हैं। इन पट्टियों के ठीक ऊपर आपको बड़ा-बड़ा 'निंजा' लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं, नीचे की तरफ '300' की ब्रांडिंग की गई है। अगर नए फीचर्स की बात करें तो इसमें केवल एक नया टायर पैटर्न दिया गया है। इसके अलावा, 2027 मॉडल पूरी तरह से पुराने मॉडल जैसा ही है।

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ओवरऑल ज्यादा नहीं बदली बाइक

अगर इस बाइक की तुलना 2013 में पहली बार आई निंजा 300 से करें, तो इसमें कुछ खास बदलाव ही हुए हैं। पुराने हैलोजन हेडलाइट्स की जगह अब इसमें डुअल प्रोजेक्ट हेडलाइट्स दिए गए हैं। ये हेडलाइट्स निंजा ZX-6R से प्रेरित हैं और रात में बेहतर रोशनी देते हैं। हालांकि, इसके टेल लाइट और टर्न इंडिकेटर्स अभी भी पुराने हैलोजन वाले ही रखे गए हैं। इसमें एनालॉग टैकोमीटर और डिजिटल स्पीडोमीटर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो देखने में काफी बढ़िया लगता है।

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पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव

इंजन और पावर के मामले में यह बाइक पहले जैसी ही दमदार है। इसमें वही पुराना 296cc का पैरेलल-ट्विन लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। यह इंजन 39bhp की पावर और 26.1Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ स्लिप और असिस्ट क्लच भी दिया गया है। बाइक में सेफ्टी के लिए दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक और डुअल चैनल ABS मिलता है। इसमें फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में मोनो-शॉक सस्पेंशन दिया गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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