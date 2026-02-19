Hindustan Hindi News
28 फरवरी तक ऑफर... ये मोटरसाइकिल हो गई ₹1.43 लाख सस्ती, कीमत घटकर बस इतनी रह गई

Feb 19, 2026 11:01 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Kawasaki Ninja 1100SXarrow

कावासाकी इंडिया निंजा 1100SX पर शॉर्ट-टर्म प्राइस बेनिफिट लेकर आई है। जिसके बाद यह लीटर-क्लास स्पोर्ट टूरर ग्राहकों के लिए काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। दरअसल, यह मोटरसाइकिल अभी 1.43 लाख रुपए के प्राइस बेनिफिट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत ओरिजिनल एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपए से घटकर 12.99 लाख रुपए एक्स-शोरूम हो गई है। कावासाकी निंजा 1100 SX पर यह डिस्काउंट सिर्फ 28 फरवरी तक ही मिलेगा। खास बात ये है कि इससे पहले ये ऑफर 31 जनवरी तक वैलिड था। यानी इस ऑफर को कंपनी ने एक महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है।

यह ऑफर 28 फरवरी तक वैलिड है और देश भर के कुछ चुनिंदा डीलरशिप पर मिलने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि यह डीलर-डेडिकेटेड इंसेंटिव के बजाय एक शुरुआती कीमत में कटौती है। देशभर में शोरूम के आधार पर यह बेनिफिट सीधे कीमत में कमी या डीलर-लेवल इंसेंटिव के रूप में दिया जा सकता है। इच्छुक खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी कावासाकी आउटलेट से अवेलेबिलिटी और सटीक शर्तों की जांच करें, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड हो सकता है।

ये भी पढ़ें:सुजुकी टू-व्हीलर खरीद रहे तो ₹7000 के बेनिफिट और 10 की वारंटी लेना मत भूलना!

कावासाकी निंजा 1100SX का इंजन और परफॉर्मेंस
निंजा 1100SX को एक वर्सेटाइल स्पोर्ट टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस को रोजाना इस्तेमाल और लंबी दूरी के आराम के साथ मिलाती है। यह 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर इंजन से पावर्ड है जो स्मूथ लेकिन रोमांचक राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। यह इंजन 9,000 rpm पर 136 PS की मैक्सिमम पावर और 7,600 rpm पर 113 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह मोटर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है और अपने दमदार मिड-रेंज और रिफाइंड हाईवे मैनर्स के लिए जानी जाती है।

ये भी पढ़ें:eVitara Vs Windsor Vs Creta Vs BE6: कीमत और BaaS में कौन ज्यादा बेहतर?

कावासाकी निंजा 1100SX के फीचर्स
फीचर्स के मामले में कावासाकी निंजा 1100SX में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कम्फर्टेबल सीटिंग पोजीशन, अच्छी कुशन वाली सीट और विंड प्रोटेक्शन इसे लंबी राइड के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जबकि इसका स्पोर्टी चेसिस कोनों में कॉन्फिडेंट हैंडलिंग सुनिश्चित करता है।

ये भी पढ़ें:आपके शहर के डीलर्स के पास पहुंची न्यू डस्टर, देखने के लिए टूट पड़ी भीड़

कावासाकी निंजा 1100SX का हार्डवेयर
इसका चेसिस ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम से बना है, जिसमें फ्रंट में 41 mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और बैक में हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग और स्प्रिंग प्रीलोड के लिए एडजस्टेबिलिटी है। ब्रेकिंग के लिए आगे डुअल 300 mm डिस्क और पीछे 260 mm डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। देश के मिड-रेंज में ये स्पिरिटेड राइडिंग और लंबी दूरी की क्रूजिंग मोटरसाइकिल के तौर पर जानी जाती है।

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

