Hindi Newsऑटो न्यूज़Kawasaki Ninja 1100SX now cheaper by Rs 1.43 lakh
बस 31 जनवरी तक ऑफर... कंपनी ने इस बाइक को ₹1.43 लाख किया सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई

बस 31 जनवरी तक ऑफर... कंपनी ने इस बाइक को ₹1.43 लाख किया सस्ता, कीमत घटकर इतनी रह गई

संक्षेप:

कावासाकी इंडिया निंजा 1100SX पर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट लेकर आई है। जिसके बाद यह लीटर-क्लास स्पोर्ट टूरर ग्राहकों के लिए काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। दरअसल, यह मोटरसाइकिल अभी 1.43 लाख रुपए के प्राइस बेनिफिट के साथ उपलब्ध है।

Jan 24, 2026 08:51 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Kawasaki Ninja 1100SXarrow

कावासाकी इंडिया निंजा 1100SX पर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट लेकर आई है। जिसके बाद यह लीटर-क्लास स्पोर्ट टूरर ग्राहकों के लिए काफी कम कीमत पर उपलब्ध हो रही है। दरअसल, यह मोटरसाइकिल अभी 1.43 लाख रुपए के प्राइस बेनिफिट के साथ उपलब्ध है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत ओरिजिनल एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपए से घटकर 12.99 लाख रुपए एक्स-शोरूम हो गई है। कावासाकी निंजा 1100 SX पर यह डिस्काउंट सिर्फ 31 जनवरी तक ही मिलेगा।

उम्मीद है कि यह स्पेशल ऑफर देशभर के चुनिंदा डीलरशिप पर लागू होगा। शोरूम के आधार पर यह बेनिफिट सीधे कीमत में कमी या डीलर-लेवल इंसेंटिव के रूप में दिया जा सकता है। इच्छुक खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी कावासाकी आउटलेट से अवेलेबिलिटी और सटीक शर्तों की जांच करें, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड हो सकता है।

निंजा 1100SX को एक वर्सेटाइल स्पोर्ट टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस को रोजाना इस्तेमाल और लंबी दूरी के आराम के साथ मिलाती है। यह 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर इंजन से पावर्ड है जो स्मूथ लेकिन रोमांचक राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। यह इंजन 9,000 rpm पर 136 PS की मैक्सिमम पावर और 7,600 rpm पर 113 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह मोटर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है और अपने दमदार मिड-रेंज और रिफाइंड हाईवे मैनर्स के लिए जानी जाती है।

फीचर्स के मामले में कावासाकी निंजा 1100SX में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कम्फर्टेबल सीटिंग पोजीशन, अच्छी कुशन वाली सीट और विंड प्रोटेक्शन इसे लंबी राइड के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जबकि इसका स्पोर्टी चेसिस कोनों में कॉन्फिडेंट हैंडलिंग सुनिश्चित करता है।

इसका चेसिस ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम से बना है, जिसमें फ्रंट में 41 mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और बैक में हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग और स्प्रिंग प्रीलोड के लिए एडजस्टेबिलिटी है। ब्रेकिंग के लिए आगे डुअल 300 mm डिस्क और पीछे 260 mm डिस्क का इस्तेमाल किया गया है।

