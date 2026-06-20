स्पोर्ट्स बाइक लवर्स की चांदी! एक झटके में ₹1.25 लाख सस्ती हुई यह मोटरसाइकिल; 30 जून तक मौका
कावासाकी अपनी स्पोर्ट्स टूरर बाइक निंजा 1100SX पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान कावासाकी निंजा 1100SX खरीदने पर ग्राहक 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।
भारतीय युवाओं के बीच स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज हमेशा से रहा है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी स्पोर्ट्स टूरर बाइक निंजा 1100SX पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान कावासाकी निंजा 1100SX खरीदने पर ग्राहक 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।
कुछ ऐसी है डिजाइन
कावासाकी की नई Ninja 1100SX एक बेहतरीन स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह बेहद एग्रेसिव और मस्कुलर लुक के साथ आती है। इसमें सिग्नेचर निन्जा स्टाइलिंग, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, और फुल LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है। बाइक का सिटिंग पोस्चर ऐसा है कि राइडर को लंबे सफर में भी थकान नहीं होती। इसमें 4.3 इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन नेविगेशन को सपोर्ट करता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja 1100SX
₹ 14.42 लाख
Kawasaki Z1100
₹ 12.79 लाख
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Ducati Monster
₹ 12.95 - 15.95 लाख
KTM 890 Duke R
₹ 14.5 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
दमदार है बाइक का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। अब इसमें 1,099 cc का लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह दमदार इंजन 136bhp की मैक्सिमम पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो असिस्ट एंड स्लिपर क्लच और क्विकशिफ्टर के साथ आता है। यह इंजन हर गियर में बेहतरीन पिकअप और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, जिससे हाईवे पर ओवरटेक करना बेहद आसान हो जाता है।
माइलेज भी है शानदार
एक पावरफुल सुपरबाइक होने के बावजूद इसका माइलेज काफी ठीक है। ARAI के अनुसार, यह बाइक 17.85 किमी प्रति लीटर (kmpl) का माइलेज देती है। हालांकि, राइडर्स का मानना है कि हाईवे पर अच्छे राइडिंग बिहेवियर के साथ यह 20 से 23 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज भी दे सकती है। इसमें 19 लीटर की क्षमता वाला बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। यह एक बार फुल होने पर बिना रुके लगभग 335 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर तय करने की रेंज देता है।
इतनी है बाइक की कीमत
सेफ्टी के मामले में कावासाकी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें कॉर्नरिंग ABS के साथ ड्यूल-चैनल ABS और ब्रेम्बो के शानदार डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और अलग-अलग राइडिंग मोड्स मिलते हैं। यह खराब मौसम या मोड़ों पर भी बाइक को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। भारत में इस प्रीमियम स्पोर्ट्स टूरर बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपये रखी गई है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।