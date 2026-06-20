स्पोर्ट्स बाइक लवर्स की चांदी! एक झटके में ₹1.25 लाख सस्ती हुई यह मोटरसाइकिल; 30 जून तक मौका

कावासाकी अपनी स्पोर्ट्स टूरर बाइक निंजा 1100SX पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान कावासाकी निंजा 1100SX खरीदने पर ग्राहक 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

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भारतीय युवाओं के बीच स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज हमेशा से रहा है। अगर आप भी अगले कुछ दिनों में नई स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। दरअसल, कावासाकी अपनी स्पोर्ट्स टूरर बाइक निंजा 1100SX पर जून, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान कावासाकी निंजा 1100SX खरीदने पर ग्राहक 1.25 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। आइए जानते हैं बाइक के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन कावासाकी की नई Ninja 1100SX एक बेहतरीन स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। इसके डिजाइन की बात करें तो यह बेहद एग्रेसिव और मस्कुलर लुक के साथ आती है। इसमें सिग्नेचर निन्जा स्टाइलिंग, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन, और फुल LED लाइटिंग सेटअप दिया गया है। बाइक का सिटिंग पोस्चर ऐसा है कि राइडर को लंबे सफर में भी थकान नहीं होती। इसमें 4.3 इंच का डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और स्मार्टफोन नेविगेशन को सपोर्ट करता है।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस बाइक में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में किया गया है। अब इसमें 1,099 cc का लिक्विड-कूल्ड, इन-लाइन फोर-सिलेंडर इंजन मिलता है। यह दमदार इंजन 136bhp की मैक्सिमम पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो असिस्ट एंड स्लिपर क्लच और क्विकशिफ्टर के साथ आता है। यह इंजन हर गियर में बेहतरीन पिकअप और स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस देता है, जिससे हाईवे पर ओवरटेक करना बेहद आसान हो जाता है।

माइलेज भी है शानदार एक पावरफुल सुपरबाइक होने के बावजूद इसका माइलेज काफी ठीक है। ARAI के अनुसार, यह बाइक 17.85 किमी प्रति लीटर (kmpl) का माइलेज देती है। हालांकि, राइडर्स का मानना है कि हाईवे पर अच्छे राइडिंग बिहेवियर के साथ यह 20 से 23 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज भी दे सकती है। इसमें 19 लीटर की क्षमता वाला बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। यह एक बार फुल होने पर बिना रुके लगभग 335 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर तय करने की रेंज देता है।

इतनी है बाइक की कीमत सेफ्टी के मामले में कावासाकी ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें कॉर्नरिंग ABS के साथ ड्यूल-चैनल ABS और ब्रेम्बो के शानदार डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। इसके अलावा, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, इंजन ब्रेक कंट्रोल और अलग-अलग राइडिंग मोड्स मिलते हैं। यह खराब मौसम या मोड़ों पर भी बाइक को पूरी तरह कंट्रोल में रखते हैं। भारत में इस प्रीमियम स्पोर्ट्स टूरर बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपये रखी गई है।