फौरन लपक लो! अभी ₹1.50 लाख सस्ते में मिल रहीं ये दोनों बाइक्स, 22 सितंबर के बाद हो जाएंगी महंगी

कावासाकी निंजा ZX-10R और 1100SX पर अभी बंपर डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी इन दोनों बाइक्स पर 1.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Mon, 8 Sep 2025 10:06 PM

स्पोर्ट बाइक लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि कावासाकी इंडिया ने अपनी दो पावरफुल बाइक्स निंजा 1100SX (Ninja 1100SX) और निंजा ZX-10R (Ninja ZX-10R) पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। यह ऑफर सितंबर के अंत तक वैलिड रहेगा। हालांकि, यह भी ध्यान रहे कि हाल ही में सरकार ने 350cc से ऊपर की बाइक्स पर GST 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया है, यानी आने वाले समय में इनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।

कितना है डिस्काउंट?

1- निंजा 1100SX (Ninja 1100SX) निंजा 1100SX (Ninja 1100SX) में 1,099cc का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 136hp की पावर और 113Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये फुल-साइज स्पोर्ट-टूरर कैटेगरी में आती है, जो लंबी दूरी के लिए परफेक्ट

कीमत: 13.49 लाख (एक्स-शोरूम, डिस्काउंट से पहले)

ऑफर: 1 लाख का डिस्काउंट

स्टाइल: सिर्फ एक कलर ऑप्शन में उपलब्ध

खासियत: इंडिया में अपनी तरह की अकेली स्पोर्ट-टूरिंग बाइक

2- निंजा ZX-10R निंजा ZX-10R में 999cc का 4-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 213hp की पावर और 114.9Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। ये रेसिंग-रेडी सुपरबाइक कैटेगरी में आती है, जो हाईवे और ट्रैक दोनों के लिए शानदार है।

कीमत: 18.50 लाख (एक्स-शोरूम, डिस्काउंट से पहले)

लाइम ग्रीन कलर: 1.30 लाख का डिस्काउंट

मेटालिक ग्रेफाइट ग्रे कलर: 1.50 लाख का डिस्काउंट

खासियत: देश की सबसे अफोर्डेबल लिटर-क्लास सुपरबाइक