नए अंदाज में हुई कावासाकी के इस स्पोर्ट-टूरर बाइक की एंट्री, कीमत ₹14.42 लाख; जानिए क्या हुए बदलाव
कावासाकी इंडिया ने भारत में अपने 2026 मॉडल ईयर मोटरसाइकिलों की लॉन्चिंग शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब कंपनी ने 2026 Kawasaki Ninja 1100SX को भी भारतीय बाजार में पेश कर दिया है।
कावासाकी इंडिया ने भारत में अपने 2026 मॉडल ईयर मोटरसाइकिलों की लॉन्चिंग शुरू कर दी है। इसी क्रम में अब कंपनी ने 2026 Kawasaki Ninja 1100SX को भी भारतीय बाजार में पेश कर दिया है। यह दमदार स्पोर्ट-टूरर बाइक मैकेनिकल तौर पर पहले जैसी ही रखी गई है। अच्छी बात यह है कि इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 2026 Ninja 1100SX की एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपये ही रखी गई है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव इसके नए ब्लैक और गोल्ड कलर ऑप्शन के रूप में देखने को मिलता है जो पुराने ब्लैक-ग्रीन कलर स्कीम की जगह लेता है।
कुछ ऐसा है पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो 2026 Ninja 1100SX में वही 1,099cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन 4-सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 136bhp की पावर और 113Nm का टॉर्क जनरेट करता है। खास बात यह है कि यह मोटर ज्यादा हाई-रेविंग के बजाय मजबूत मिड-रेंज परफॉर्मेंस पर फोकस करती है जिससे हाईवे और लॉन्ग टूरिंग में बाइक काफी स्मूद और आरामदायक महसूस होती है। इसके अलावा, इंजन अब E20 फ्यूल स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करता है जो मौजूदा सरकारी एमिशन नियमों के मुताबिक है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja 1100SX
₹ 13.49 लाख
Kawasaki Z1100
₹ 12.79 लाख
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 12.36 लाख
Ducati Monster
₹ 12.95 - 15.95 लाख
Triumph Street Triple
₹ 10.86 - 13.23 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
मिलते हैं चार राइडिंग मोड्स
चेसिस और हार्डवेयर के मामले में भी बाइक पहले जैसी ही दमदार है। कावासाकी Ninja 1100SX में एल्यूमिनियम फ्रेम दिया गया है जिसके साथ आगे और पीछे पूरी तरह एडजस्टेबल Showa सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए कावासाकी-ब्रांडेड Tokico कैलिपर्स और स्टैंडर्ड ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें चार राइडिंग मोड्स Rain, Road, Sport और Rider मिलते हैं। बता दें कि Rider मोड को यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह कस्टमाइज कर सकता है।
धांसू हैं बाइक के फीचर्स
फीचर्स की लिस्ट में 4.3-इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जो Rider मोड में थोड़ा अलग लेआउट दिखाता है। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए Kawasaki की Rideology ऐप का सपोर्ट भी जारी रखा गया है। इसके अलावा, बाइक में 6-एक्सिस IMU, कॉर्नरिंग ABS, एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल और बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी मिलते हैं। कावासाकी ने कन्फर्म किया है कि 2026 Ninja 1100SX को MY25 मॉडल के साथ ही बेचा जाएगा।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।