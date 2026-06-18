कावासाकी निंजा पर ऑफर, फ्री मिल रही ₹1.25 लाख की एक्सेसरीज; 5.99% पर फाइनेंस स्कीम भी शुरू
फाइनेंस स्कीम के तहत, तुरंत लोन मंजूरी और कम ब्याज दर वाली फाइनेंस स्कीम उपलब्ध हैं। इन ऑफर के अलावा, बाइक के मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस ऑफर का फायदा 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर दिया जाएगा।
कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए अपनी निंजा 1100 SX पर डिस्काउंट का एलान किया है। कंपनी इस मोटरसाइकिल के साथ 1.25 लाख रुपए की कीमत वाली फ्री पैनियर किट दे रही है। इसके अलावा, कंपनी ने 5.99% से शुरू होने वाली फाइनेंस स्कीम भी शुरू की हैं। ये ऑफर 30 जून 2026 तक लागू रहेंगे। हार्ड पैनियर लिमिटेड स्टॉक में उपलब्ध हैं और ये 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर दिए जाएंगे। पैनियर किट से सामान ले जाने की क्षमता बढ़ती है, जिससे मोटरसाइकिल टूरिंग के लिए और भी बेहतर हो जाती है।
फाइनेंस स्कीम के तहत, तुरंत लोन मंजूरी और कम ब्याज दर वाली फाइनेंस स्कीम उपलब्ध हैं। इन ऑफर के अलावा, बाइक के मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस ऑफर का फायदा 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर दिया जाएगा। इच्छुक खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी कावासाकी आउटलेट से अवेलेबिलिटी और सटीक शर्तों की जांच करें, क्योंकि स्टॉक लिमिटेड हो सकता है।
निंजा 1100SX के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
निंजा 1100SX को एक वर्सेटाइल स्पोर्ट टूरिंग मोटरसाइकिल के रूप में पेश किया गया है, जो दमदार परफॉर्मेंस को रोजाना इस्तेमाल और लंबी दूरी के आराम के साथ मिलाती है। यह 1,099cc, लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर इंजन से पावर्ड है जो स्मूथ लेकिन रोमांचक राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। यह इंजन 9,000 rpm पर 136 PS की मैक्सिमम पावर और 7,600 rpm पर 113 Nm का पीक टॉर्क देता है। यह मोटर 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है और अपने दमदार मिड-रेंज और रिफाइंड हाईवे मैनर्स के लिए जानी जाती है।
फीचर्स के मामले में कावासाकी निंजा 1100SX में कई राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। कम्फर्टेबल सीटिंग पोजीशन, अच्छी कुशन वाली सीट और विंड प्रोटेक्शन इसे लंबी राइड के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जबकि इसका स्पोर्टी चेसिस कोनों में कॉन्फिडेंट हैंडलिंग सुनिश्चित करता है।
इसका चेसिस ट्विन-ट्यूब एल्युमीनियम फ्रेम से बना है, जिसमें फ्रंट में 41 mm अपसाइड-डाउन फोर्क्स और बैक में हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसमें कम्प्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग और स्प्रिंग प्रीलोड के लिए एडजस्टेबिलिटी है। ब्रेकिंग के लिए आगे डुअल 300 mm डिस्क और पीछे 260 mm डिस्क का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 14.42 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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