लपक लो डील! सीधे ₹1.43 लाख डिस्काउंट के साथ मिल रही कावासाकी की ये बाइक; मौका 31 जनवरी तक वैलिड

लपक लो डील! सीधे ₹1.43 लाख डिस्काउंट के साथ मिल रही कावासाकी की ये बाइक; मौका 31 जनवरी तक वैलिड

संक्षेप:

कावासाकी अपनी पॉपुलर बाइक निंजा 1000SX पर जनवरी, 2026 के दौरान बंपर छूट दे रही है। ग्राहक इस दौरान Kawasaki Ninja 1000SX खरीदने पर सीधे 1.43 लाख रुपये के कैश डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं।

Jan 12, 2026 09:53 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
धांसू हैं बाइक के फीचर्स

कावासाकी निंजा 1000SX एक प्रीमियम स्पोर्ट्स-टूरर मोटरसाइकिल है जिसमें फुल-LED लाइटिंग, 4.3-इंच का फुल-कलर TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और मल्टीपल राइडिंग मोड्स जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा, एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और कम्फर्टेबल राइडिंग पोजिशन इसे लंबी दूरी की राइडिंग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो निंजा 1000SX में 1,043cc का इनलाइन-फोर, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है जो दमदार पावर और स्मूद परफॉर्मेंस देता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है और क्विक-शिफ्टर सपोर्ट भी मिलता है। भारतीय बाजार में कावासाकी निंजा 1000SX की डिस्काउंट के बाद एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.99 लाख रुपये रह गई है।

डिस्क्लेमर: कार और बाइक पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
