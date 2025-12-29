अरे वाह! ₹8.13 लाख में भारत आई कावासाकी की ये क्रूजर बाइक, स्पोर्टी फील के साथ मिलेगी कंफर्टेबल राइड

संक्षेप: कावासाकी मोटर्स इंडिया (IKM) ने भारतीय बाजार में MY26 वल्कन S को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो क्रूजर स्टाइल के साथ स्पोर्टी फील और आरामदायक राइड चाहते हैं।

Dec 29, 2025 11:50 pm IST

कावासाकी मोटर्स इंडिया (IKM) ने भारतीय बाजार में MY26 वल्कन S को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.13 लाख रुपये रखी गई है। यह बाइक उन राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो क्रूजर स्टाइल के साथ स्पोर्टी फील और आरामदायक राइड चाहते हैं। कंपनी की “Fun to Ride” फिलॉसफी पर बनी कावासाकी वल्कन S (Kawasaki Vulcan S) रोजमर्रा की राइडिंग और लॉन्ग टूर, दोनों के लिए खुद को एक बैलेंस्ड पैकेज के तौर पर पेश करती है। हल्का चेसिस, स्मूद इंजन और आसान हैंडलिंग इसे नए राइडर्स के साथ-साथ एक्सपीरियंस्ड बाइकर्स के लिए भी एक आकर्षक ऑप्शन बनाते हैं।

दमदार है बाइक का पावरट्रेन इंजन की बात करें तो MY26 वल्कन S में 649cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन दिया गया है। यह इंजन 61bhp की पावर और 62.4Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच दिया गया है। इससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूद हो जाती है और तेज डाउनशिफ्ट के दौरान रियर व्हील लॉक होने का खतरा भी कम रहता है। पावर डिलीवरी को इस तरह ट्यून किया गया है कि शहर की ट्रैफिक में भी बाइक चलाना आसान रहे और हाईवे पर भी यह दमदार परफॉर्मेंस दे सके।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन और चेसिस के मामले में वल्कन S थोड़ा अलग रास्ता अपनाती है। इसमें पेरिमीटर फ्रेम दिया गया है जिसे छिपाने के बजाय बॉडीवर्क के जरिए हाईलाइट किया गया है। हाई-टेंसाइल स्टील से बना यह फ्रेम मजबूत होने के साथ-साथ बाइक को हल्का लुक भी देता है। कॉम्पैक्ट इंजन और स्लिम फ्रेम की वजह से राइडर के घुटनों और पैरों के आसपास बाइक पतली महसूस होती है। आगे की ओर सेट किए गए फुटपेग्स और लो सीट हाइट इसे एक रिलैक्स्ड क्रूजर राइडिंग पोजिशन देते हैं।