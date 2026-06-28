कावासाकी की इस बाइक ने मचाया गदर, 791% बढ़ गई बिक्री; देखें मॉडल-वाइज सेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच कावासाकी की बाइक को खूब पसंद किया जाता है। अगर मई, 2026 में हुई कावासाकी के मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर KLX230 ने टॉप पोजिशन हासिल किया है।

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भारतीय मार्केट में सुपरबाइक्स का क्रेज युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है। अगर मई, 2026 में हुई कावासाकी (Kawasaki) की मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर कंपनी की सबसे चर्चित ऑफ-रोड इंस्पायर्ड बाइक KLX230 ने नंबर-1 की कुर्सी पर कब्जा जमाया है। कावासाकी KLX230 ने इस दौरान 791 पर्सेंट की शानदार सालाना (YoY) बढ़ोतरी के साथ कुल 196 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। जबकि ठीक एक साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा कुल 22 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कावासाकी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही Z900 बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कावासाकी की सबसे पॉपुलर सुपरबाइक Z900 रही। हालांकि, Z900 ने इस दौरान 51 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 78 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में रेसिंग लवर्स की पसंदीदा कावासाकी ZX-6R रही। कावासाकी ZX-6R ने इस दौरान 320 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 21 यूनिट्स बाइक की बिक्री दर्ज की है।

वर्सेस सीरीज की तूफानी रफ्तार बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एडवेंचर लवर्स की पसंदीदा वर्सेस 1100 रही। वर्सेस 1100 ने इस दौरान 900 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 20 यूनिट्स बाइक की बिक्री की। वहीं, पांचवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में वर्सेस 650 रही। वर्सेस 650 ने इस दौरान 138 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 19 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है।

निंजा 650 की बढ़त छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में कावासाकी की एवरग्रीन निंजा 650 रही। निंजा 650 ने मई, 2026 में 11 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 10 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, सातवें नंबर पर कंपनी की सबसे क्रूर ट्रैक मशीन निंजा ZX-10R रही। निंजा ZX-10R ने 10 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 9 यूनिट्स बाइक की बिक्री की।

सालाना बिक्री में कावासाकी को झटका आठवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में Z650RS रही। इसने 25 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3 यूनिट्स बाइक की बिक्री की है। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में वल्कन एस रही। इसने कुल 2 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में Z650 रही। इस बाइक को बीते महीने सिर्फ 2 लोगों ने खरीदा।