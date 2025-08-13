Kawasaki KLX 230 Price Dropped by Rs. 1.30 Lakh भारत में बनते ही इस मोटरसाइकिल की कीमत में हुई ₹1.30 लाख की कटौती, अब लेने के लिए बस इतने ₹ लगेंगे, Auto Hindi News - Hindustan
Kawasaki KLX 230 Price Dropped by Rs. 1.30 Lakh

भारत में बनते ही इस मोटरसाइकिल की कीमत में हुई ₹1.30 लाख की कटौती, अब लेने के लिए बस इतने ₹ लगेंगे

अब इस बाइक के नए 2026 मॉडल के लिए एक्स-शोरूम कीमत अब 1.99 लाख रुपए हो चुकी है। बता दें कि कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.30 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। इस बाइक का प्रोडक्शन अब भारत में किया जा रहा है। जिसके चलते इसकी कीमत में भारी कटौती देखने को मिली है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:58 PM
Kawasaki KLX 230arrow

कावासाकी ने भारतीय बाजार के लिए KLX 230 डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल की कीमत में तगड़ा प्राइस कट किया है। दरअसल, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की कीमत से पूरे 1.30 लाख रुपए तक कम किए हैं। ऐसे में इसके नए 2026 मॉडल के लिए एक्स-शोरूम कीमत अब 1.99 लाख रुपए हो चुकी है। बता दें कि कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को 3.30 लाख रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। इस बाइक का प्रोडक्शन अब भारत में किया जा रहा है। जिसके चलते इसकी कीमत में भारी कटौती देखने को मिली है। इससे पहले यह CKD (कम्प्लीटली नॉक्ड डाउन) प्रोडक्ट के तौर पर उपलब्ध थी।

KLX 230 एक ऑफरोटिंग मोटरसाइकिल है। हालांकि, ज्यादा कीमत के चलते ग्राहकों इससे दूर रहते थे। नई कीमत के साथ, यह भारत में ज्यादा ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो सकती है। वहीं, ऐसे ग्राहक जो एक हल्की और मजबूत जापानी डुअल-स्पोर्ट मशीन चाहते हैं, उनकी इस कमी को पूरा कर सकती है। नई कीमत के साथ इसका सीधा मुकाबला, अपने सेगमेंट में हीरो एक्सपल्स 210 से होगा, जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.76 लाख रुपए से शुरू होकर 1.86 लाख रुपए तक जाती हैं।

प्रोडक्शन आधार में बदलाव के अलावा, कावासाकी ने बाइक में नए डेकल्स भी दिए हैं, जो इसे एक नया लुक देते हैं। हालांकि, इसके कलर ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इसमें पहले की तरह लाइम ग्रीन और बैटल ग्रे कलर मिलेंगे। बाइक के तकनीकी स्पेसिफिकेशन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद भी इसका लुक पहले से फ्रेश मिलता है। KLX 230 का वजन सिर्फ 139 किलोग्राम है, लेकिन इसकी सीट की ऊंचाई 265 मिमी है।

कावासाकी KLX 230 मोटरसाइकिल में 233cc, एयर-कूल्ड इंजन जबरदस्त लो और मिड-रेंज टॉर्क देता है, जिससे इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेसिटी और भी बढ़ जाती हैं। यह इंजन 17.8 bhp और 18.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। मोटरसाइकिल में 21-18 इंच के स्पोक व्हील कॉम्बिनेशन, लॉन्ग-ट्रेवल सस्पेंशन और 265 मिमी का ऊचा ग्राउंड क्लीयरेंस इस बाइक को ट्रेल-रेडी बनाते हैं।

Auto News Hindi bikes

