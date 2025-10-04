kawasaki kle teased launch soon check out whats new in the bike कावासाकी KLE का नया टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक, Auto Hindi News - Hindustan
कावासाकी KLE का नया टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक

कावासाकी KLE का नया टीजर जारी, जल्द होगी लॉन्च; जानिए कितनी बदल जाएगी बाइक

कावासाकी ने अपनी नई एडवेंचर बाइक KLE का टीजर वीडियो जारी कर दिया है। कंपनी ने सबसे पहले इसे EICMA 2024 में टीज किया था जहां इसका 21-इंच का फ्रंट व्हील और KLE नाम साफ नजर आया था।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 05:27 PM
कावासाकी ने अपनी नई एडवेंचर बाइक KLE का टीजर वीडियो जारी कर दिया है। कंपनी ने सबसे पहले इसे EICMA 2024 में टीज किया था जहां इसका 21-इंच का फ्रंट व्हील और KLE नाम साफ नजर आया था। अब नए टीजर वीडियो में झलक मिली है कि बाइक जल्द ही लॉन्च होने वाली है। माना जा रहा है कि इसमें वही 451cc पैरेलल-ट्विन इंजन दिया जाएगा जो कावासाकी निंजा 500 में मिलता है। यह इंजन करीब 45.4bhp की पावर और 42.6Nm टॉर्क देता है। डिजाइन और कॉन्सेप्ट के लिहाज से नया KLE अपने ओरिजिनल मॉडल जैसा ही होगा।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन

बाइक के फीचर्स पर नजर डालें तो इसमें 21-इंच का बड़ा फ्रंट व्हील, USD फोर्क और फ्रंट में निसिन ब्रेक दिया गया है। वीडियो से यह भी साफ होता है कि इसमें स्टील का बॉक्स-सेक्शन स्विंगआर्म और स्पोक्ड व्हील्स दिए जाएंगे जिनमें ट्यूब वाले टायर होंगे। एग्जॉस्ट पाइप राइट साइड में लो-स्लंग पोज़िशन में दिख रहा है जो निंजा 500 जैसा ही है। इन सब फीचर्स से यह साफ है कि कावासाकी KLE को खासतौर पर ऑफ-रोड और एडवेंचर राइडिंग के शौकीनों को ध्यान में रखकर डिजाइन कर रही है।

कब होगी लॉन्च

जहां तक लॉन्च की बात है तो उम्मीद है कि इस बाइक का ग्लोबल डेब्यू नवंबर की शुरुआत में होने वाले EICMA शो में होगा। जबकि भारत में यह अगले साल बिक्री के लिए आ सकती है। कीमत की बात करें तो निंजा 500 फिलहाल भारत में CKD यूनिट के तौर पर आती है और इसकी कीमत 5.66 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। ऐसे में KLE की कीमत भी इतनी ही या इससे ज्यादा हो सकती है। हालांकि, अगर कावासाकी इंडिया इसे लोकल प्रोडक्शन में लाती है तो यह बाइक भारत में एडवेंचर सेगमेंट में जबरदस्त हिट साबित हो सकती है।

