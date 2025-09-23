निंजा खरीदने वालों की मौज, कंपनी ने जारी की सभी बाइक की नई प्राइस लिस्ट; अब ₹2.34 लाख का फायदा
नए GST 2.0 के बाद कंपनी की 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें कम हो गई हैं। ऐसे में उन्हें खरीदना अब ज्यादा आसान हो गया है। जबकि 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें नई GST दरों को बढ़ाया गया है।
कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में मौजूद अपनी पूरी मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बदलाव कर दिया है। नए GST 2.0 के बाद कंपनी की 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें कम हो गई हैं। ऐसे में उन्हें खरीदना अब ज्यादा आसान हो गया है। जबकि 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें नई GST दरों को बढ़ाया गया है। इसके बाद भी ग्राहकों को 2.34 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। GST दरों में कटौती के कारण कीमतों में कमी का फायदा मोटरसाइकिलों के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स, अपेरल और एक्सेसरीज पर भी लागू होगा। चलिए कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में मौजूद सभी मॉडल की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
|कावासाकी मोटरसाइकिल की नई कीमतें GST 2.0 के बाद
|350cc से कम इंजन वाले मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें
|मॉडल
|मॉडल ईयर
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|W175
|MY23
|₹1.22 लाख
|₹1.13 लाख
|W175 SPL ED
|MY23
|₹1.24 लाख
|₹1.15 लाख
|W175
|MY24
|₹1.29 लाख
|₹1.19 लाख
|W175 SPL ED
|MY24
|₹1.31 लाख
|₹1.21 लाख
|W175 Street
|MY24
|₹1.35 लाख
|₹1.25 लाख
|KLX110R L
|MY24
|₹3.12 लाख
|₹2.88 लाख
|KLX140R F
|MY24
|₹4.11 लाख
|₹3.79 लाख
|KLX230R S
|MY24
|₹5.21 लाख
|₹4.81 लाख
|KLX230R S
|MY26
|₹1.94 लाख
|₹1.79 लाख
|KLX230
|MY25
|₹3.30 लाख
|₹2.99 लाख
|KLX230
|MY26
|₹1.99 लाख
|₹1.84 लाख
|KX65
|MY24
|₹3.12 लाख
|₹2.88 लाख
|KX85
|MY25
|₹4.20 लाख
|₹3.88 लाख
|KX112
|MY24
|₹4.87 लाख
|₹4.50 लाख
|KX250
|MY25
|₹8.47 लाख
|₹7.79 लाख
|Ninja 300
|MY25
|₹3.43 लाख
|₹3.17 लाख
|Vereys-X 300
|MY25
|₹3.79 लाख
|₹3.49 लाख
कावासाकी मोटरसाइकिल के 350cc से कम इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल की बात करें तो इसकी W175 (MY23) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 1.22 लाख लाख रुपए थी, जो अब घटकर 1.13 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 9000 रुपए की कटौती हो गई है।
|कावासाकी मोटरसाइकिल की नई कीमतें GST 2.0 के बाद
|350cc से ज्यादा इंजन वाले मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें
|मॉडल
|मॉडल ईयर
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|Ninja 500
|MY25
|₹5.29 लाख
|₹5.66 लाख
|Eliminator
|MY25
|₹5.76 लाख
|₹6.16 लाख
|Z650
|MY25
|₹6.79 लाख
|₹7.26 लाख
|Vulcan S
|MY24
|₹7.10 लाख
|₹7.59 लाख
|Z650RS
|MY25
|₹7.20 लाख
|₹7.69 लाख
|Ninja 650
|MY25
|₹7.27 लाख
|₹7.77 लाख
|Versys 650
|MY25
|₹7.93 लाख
|₹8.48 लाख
|Ninja ZX-4R
|MY25
|₹8.79 लाख
|₹9.40 लाख
|KLX450R
|MY24
|₹8.99 लाख
|₹9.61 लाख
|KX450
|MY25
|₹9.28 लाख
|₹9.92 लाख
|Z900
|MY25
|₹9.52 लाख
|₹10.18 लाख
|Ninja ZX-6R
|MY26
|₹11.69 लाख
|₹12.49 लाख
|Versys 1100
|MY25
|₹12.90 लाख
|₹13.79 लाख
|Ninja 1100SX
|MY25
|₹13.49 लाख
|₹14.42 लाख
|Ninja ZX-10R
|MY26
|₹19.49 लाख
|₹20.79 लाख
|Z H2
|MY25
|₹24.18 लाख
|₹25.85 लाख
|Z H2 SE
|MY25
|₹28.59 लाख
|₹30.56 लाख
|Ninja H2 SX
|MY25
|₹32.91 लाख
|₹35.18 लाख
|Ninja H2 SX SE
|MY25
|₹33.94 लाख
|₹36.28 लाख
इसी तरह कावासाकी मोटरसाइकिल के 350cc से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाले मॉडल की बात करें तो इसकी Ninja (MY25) की पुरानी एक्स-शोरूम कीमत 5.29 लाख लाख रुपए थी, जो अब घटकर 5.66 लाख रुपए हो गई है। यानी इसकी कीमत में 37,000 रुपए की कटौती हो गई है।
