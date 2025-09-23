निंजा खरीदने वालों की मौज, कंपनी ने जारी की सभी बाइक की नई प्राइस लिस्ट; अब ₹2.34 लाख का फायदा

कावासाकी इंडिया ने भारतीय बाजार में मौजूद अपनी पूरी मोटरसाइकिल रेंज की कीमतों में बदलाव कर दिया है। नए GST 2.0 के बाद कंपनी की 350cc से कम कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें कम हो गई हैं। ऐसे में उन्हें खरीदना अब ज्यादा आसान हो गया है। जबकि 350cc से ज्यादा कैपेसिटी वाली मोटरसाइकिल की कीमतें नई GST दरों को बढ़ाया गया है। इसके बाद भी ग्राहकों को 2.34 लाख रुपए तक का फायदा मिलेगा। GST दरों में कटौती के कारण कीमतों में कमी का फायदा मोटरसाइकिलों के साथ-साथ स्पेयर पार्ट्स, अपेरल और एक्सेसरीज पर भी लागू होगा। चलिए कंपनी के भारतीय पोर्टफोलियो में मौजूद सभी मॉडल की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।