फरवरी में इस कंपनी की मोटरसाइकिल हो गईं ₹2.50 लाख सस्ती, देखें किस मॉडल पर कितने डिस्काउंट मिलेगा
कावासाकी इंडिया ने अपनी लाइनअप में शामिल कई मॉडल के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इस ऑफर को नए साल में शुरू किया था जिसे उसने फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज भी दी जाएगी।
कावासाकी इंडिया ने अपनी लाइनअप में शामिल कई मॉडल के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इस ऑफर को नए साल में शुरू किया था जिसे उसने फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज भी दी जाएगी। ये ऑफर 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड रहेगा। ऐसे में आप इस कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं जब एक बार डिस्काउंट की लिस्ट को जरूर देख लें।
|कावासाकी मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट फरवरी 2026
|मॉडल
|पुरानी एक्स-शोरूम कीमत
|डिस्काउंट/ऑफर
|नई एक्स-शोरूम कीमत
|E20 Compliant
|MY26 Kawasaki ZX-10R
|20,79,000 रुपए
|2,50,000 रुपए
|18,29,000 रुपए
|Yes
|MY25 Kawasaki Ninja 1100SX
|14,42,000 रुपए
|1,43,000 रुपए
|12,99,000 रुपए
|Yes
|MY26 Kawasaki ZX-6R
|12,49,000 रुपए
|83,000 रुपए का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर फ्री
|N/A
|Yes
|MY25 Kawasaki Ninja 650
|7,91,000 रुपए
|27,000 रुपए
|7,64,000 रुपए
|N/A
|MY25 Kawasaki Ninja 500
|5,66,000 रुपए
|17,000 रुपए
|5,49,000 रुपए
|N/A
|MY24 Kawasaki Ninja 300
|3,17,000 रुपए
|28,000 रुपए
|2,89,000 रुपए
|N/A
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki W175
₹ 1.13 - 1.35 लाख
Kawasaki Eliminator
₹ 5.62 लाख
Kawasaki KX65
₹ 3.12 लाख
Kawasaki KX450
₹ 9.92 लाख
यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये डिस्काउंट खास मॉडल ईयर पर लागू होता है। इसलिए निंजा 650, निंजा 500 और निंजा 300 के मामले में जो कस्टमर डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें पुराने मॉडल खरीदने होंगे। यहां, दिक्कत यह है कि ये मॉडल E20 के हिसाब से नहीं हैं और कावासाकी शायद पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट दे रही है।
E20 कम्प्लायंस की कमी, सख्त फ्यूल नॉर्म्स के लागू होने के साथ एक चिंता का विषय हो सकती है। इससे लंबे समय तक मोटरसाइकिल को मेंटेन करना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नॉन-कम्प्लायंस इंजन पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में कमी आ सकती है।
हालांकि, डिस्काउंट ने बाइक्स को पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल बना दिया है, लेकिन सब 650cc लाइनअप कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी नहीं दे पाती है। उदाहरण के लिए, निंजा 300 में लॉन्च के बाद से कोई खास अपडेट नहीं हुआ है और इसमें मॉडर्न फीचर्स की कमी है, जबकि यह ज्यादा महंगी है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।