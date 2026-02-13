Hindustan Hindi News
फरवरी में इस कंपनी की मोटरसाइकिल हो गईं ₹2.50 लाख सस्ती, देखें किस मॉडल पर कितने डिस्काउंट मिलेगा

Feb 13, 2026 11:23 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी इंडिया ने अपनी लाइनअप में शामिल कई मॉडल के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इस ऑफर को नए साल में शुरू किया था जिसे उसने फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज भी दी जाएगी।

कावासाकी इंडिया ने अपनी लाइनअप में शामिल कई मॉडल के लिए डिस्काउंट का एलान कर दिया है। खास बात ये है कि कंपनी ने इस ऑफर को नए साल में शुरू किया था जिसे उसने फरवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस ऑफर के चलते ग्राहकों को 2.50 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और फ्री एक्सेसरीज भी दी जाएगी। ये ऑफर 28 फरवरी, 2026 तक वैलिड रहेगा। ऐसे में आप इस कंपनी की मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं जब एक बार डिस्काउंट की लिस्ट को जरूर देख लें।

कावासाकी मोटरसाइकिल पर डिस्काउंट फरवरी 2026
मॉडलपुरानी एक्स-शोरूम कीमतडिस्काउंट/ऑफरनई एक्स-शोरूम कीमतE20 Compliant
MY26 Kawasaki ZX-10R20,79,000 रुपए2,50,000 रुपए18,29,000 रुपएYes
MY25 Kawasaki Ninja 1100SX14,42,000 रुपए1,43,000 रुपए12,99,000 रुपएYes
MY26 Kawasaki ZX-6R12,49,000 रुपए83,000 रुपए का ओहलिन्स स्टीयरिंग डैम्पर फ्रीN/AYes
MY25 Kawasaki Ninja 6507,91,000 रुपए27,000 रुपए7,64,000 रुपएN/A
MY25 Kawasaki Ninja 5005,66,000 रुपए17,000 रुपए5,49,000 रुपएN/A
MY24 Kawasaki Ninja 3003,17,000 रुपए28,000 रुपए2,89,000 रुपएN/A

यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये डिस्काउंट खास मॉडल ईयर पर लागू होता है। इसलिए निंजा 650, निंजा 500 और निंजा 300 के मामले में जो कस्टमर डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें पुराने मॉडल खरीदने होंगे। यहां, दिक्कत यह है कि ये मॉडल E20 के हिसाब से नहीं हैं और कावासाकी शायद पुराना स्टॉक क्लियर करने के लिए डिस्काउंट दे रही है।

E20 कम्प्लायंस की कमी, सख्त फ्यूल नॉर्म्स के लागू होने के साथ एक चिंता का विषय हो सकती है। इससे लंबे समय तक मोटरसाइकिल को मेंटेन करना और मुश्किल हो सकता है, क्योंकि नॉन-कम्प्लायंस इंजन पर E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी में कमी आ सकती है।

हालांकि, डिस्काउंट ने बाइक्स को पहले से ज्यादा अफॉर्डेबल बना दिया है, लेकिन सब 650cc लाइनअप कॉम्पिटिटर्स की तुलना में ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी नहीं दे पाती है। उदाहरण के लिए, निंजा 300 में लॉन्च के बाद से कोई खास अपडेट नहीं हुआ है और इसमें मॉडर्न फीचर्स की कमी है, जबकि यह ज्यादा महंगी है।

