निंजा लवर्स को बड़ा तोहफा, कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की कीमत में ₹2.89 लाख की कटौती की
कावासाकी निंजा ZX-10R दो पेंट मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे के साथ मेटैलिक डियाब्लो ब्लैक और लाइम ग्रीन के साथ पर्ल ब्लिजार्ड व्हाइट शामिल हैं। इस स्कीम के तहत उपलब्ध मोटरसाइकिलों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टॉक की उपलब्धता के लिए अपनी डीलरशिप से संपर्क करें।
कावासाकी इंडिया ने निंजा ZX-10R पर अपने लिमिटेड-पीरियड ऑफर को आगे बढ़ा दिया है। यानी ग्राहकों को 2.89 लाख रुपए तक का फायदा मिलता रहेगा। डिस्काउंट के बाद, यह लीटर-क्लास सुपरबाइक असल में 17.90 लाख रुपए की एक्स-शोरूम कीमत पर उपलब्ध है। हालांकि, ग्राहकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ऑफर की सही शर्तें और नियम केवल ऑथराइज्ड कावासाकी डीलरशिप से ही पता किए जा सकते हैं। कंपनी के लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अनुसार, यह ऑफर 30 जून 2026 तक वैलिड रहेगा।
कावासाकी निंजा ZX-10R भारतीय बाजार में दो पेंट स्कीम में उपलब्ध है। इसमें मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे के साथ मेटैलिक डियाब्लो ब्लैक और लाइम ग्रीन के साथ पर्ल ब्लिजार्ड व्हाइट शामिल हैं। इस स्कीम के तहत उपलब्ध मोटरसाइकिलों की संख्या का खुलासा नहीं किया गया है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे स्टॉक की उपलब्धता के लिए अपनी नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करें।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja ZX-10R
₹ 20.79 लाख
BMW S 1000 R
₹ 21.27 लाख
Ducati SuperSport 950
₹ 16.06 - 19.11 लाख
Ducati Panigale V2
₹ 19.12 - 21.1 लाख
KTM 1390 Super Duke R
₹ 22.96 लाख
Suzuki Hayabusa
₹ 18.06 लाख
998cc का दमदार इंजन मिलेगा
कावासाकी निंजदा ZX-10R में 998 cc का लिक्विड-कूल्ड, इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 13,200 rpm पर 200 bhp की पावर और 11,400 rpm पर 114.9 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इसमें स्टैंडर्ड तौर पर बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर दिया गया है। यह मोटरसाइकिल E20 फ्यूल के अनुकूल भी है, जिससे यह पूरे भारत में फ्यूल स्टेशनों पर उपलब्ध इथेनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पर चल सकती है।
फीचर्स और गजब की सेफ्टी
निंजा ZX-10R में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिससे राइडर्स जरूरी जानकारी और कनेक्टेड फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कई राइडिंग मोड, डुअल-चैनल ABS, क्रूज कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे एडवांस्ड राइडर असिस्टेंस सिस्टम भी दिए गए हैं।
सेफ्टी और कंट्रोल की बात करें तो सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ शोवा बैलेंस फ्री फ्रंट फोर्क्स (BFF) और पीछे की तरफ शोवा बैलेंस फ्री रियर कुशन (BFRC) मोनोशॉक संभालते हैं। Ohlins इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग डैम्पर हाई-स्पीड स्टेबिलिटी और राइडर के कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दो 330 mm फ्रंट डिस्क और एक 220 mm रियर डिस्क से मिलती है, जो मजबूत और कंट्रोल्ड स्टॉपिंग पावर देती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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