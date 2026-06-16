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भारत से हमेशा के लिए बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही ये 2 धांसू बाइक, खरीदने का आखिरी मौका!

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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कावासाकी लवर्स के लिए एक बुरी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो कावासाकी की दो मशहूर बाइक्स कावासाकी एलिमिनेटर और निंजा 500 को भारतीय मार्केट से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा।

भारत से हमेशा के लिए बोरिया-बिस्तर समेटने की तैयारी कर रही ये 2 धांसू बाइक, खरीदने का आखिरी मौका!

कावासाकी लवर्स के लिए एक बुरी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी भारत में अपने 500cc लाइनअप को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है। इसके तहत कावासाकी की दो मशहूर बाइक्स कावासाकी एलिमिनेटर (Kawasaki Eliminator) और कावासाकी निंजा 500 (Kawasaki Ninja 500) को भारतीय मार्केट से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। खबर है कि सबसे पहले एलिमिनेटर की बिक्री बंद की जाएगी। उसके कुछ समय बाद निंजा 500 को भी मार्केट से हटा लिया जाएगा। न्यूज वेबसाइट rushlane के अनुसार, इन दोनों ही बाइक्स के बंद होने के पीछे सरकार के नए नियम और इनकी सुस्त बिक्री को मुख्य वजह माना जा रहा है।

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क्या हैं बंद होने के कारण

इन दोनों बाइक्स को बंद करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये भारत में लागू हो चुके नए E20 फ्यूल (20% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल) मानकों के अनुकूल नहीं हैं। सरकार ने देश में E20 ईंधन को अनिवार्य कर दिया है। जबकि ये दोनों बाइक्स इस पेट्रोल पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके अलावा, ये दोनों मोटरसाइकिलें पूरी तरह से बनी-बनाई हालत में (CBU) रूट के जरिए विदेश से सीधे भारत इम्पोर्ट की जाती हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने के कारण इनकी कीमत आसमान छूती है। इस वजह से इनकी बिक्री बेहद सुस्त रही है।

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इस बाइक की डिमांड ज्यादा

दिलचस्प बात यह है कि कावासाकी की इन 500cc बाइक्स से कहीं ज्यादा डिमांड कंपनी की दमदार 650cc बाइक्स की है। कावासाकी की निंजा 650, वल्कन एस और वर्सिस 650 जैसी बड़ी बाइक्स भारत में बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इसकी वजह यह है कि कंपनी इन 650cc बाइक्स को पार्ट्स के रूप में (CKD यानी Completely Knocked Down route से) भारत लाती है और पुणे के चाकन प्लांट में खुद असेंबल करती है। साथ ही, कंपनी ने दिसंबर 2025 में ही इन सभी 650cc बाइक्स को नए E20 फ्यूल के हिसाब से अपडेट भी कर दिया था।

डीलर्स के पास बचा है स्टॉक

मार्केट में कम मांग होने की वजह से कावासाकी इंडिया अब एलिमिनेटर और निंजा 500 का नया E20 कंपैटिबल (E20 अनुकूल) मॉडल लॉन्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। कंपनी के लिए इसमें घाटे का सौदा दिख रहा है। ऐसे में जो लोग इन बाइक्स को खरीदने का मन बना रहे थे, उनके लिए अब आखिरी मौका है। डीलर्स के पास जब तक इनका पुराना स्टॉक बचा हुआ है, तब तक ही ये बाइक्स शोरूम में बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। स्टॉक खत्म होते ही कावासाकी इन्हें हमेशा के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और भारतीय शेल्फ से हटा देगी।

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दमदार है बाइक का पावरट्रेन

अगर इन दोनों मोटरसाइकिलों की ताकत की बात करें, तो दोनों में एक ही 451cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूलाड इंजन मिलता है। निंजा 500 में यह इंजन 45.4bhp की पावर और 42.6Nm का टॉर्क जनरेट करता है। जबकि क्रूजर लुक वाली एलिमिनेटर में यही इंजन 45bhp की पावर और 42.6Nm का टॉर्क देता है। हालांकि, दमदार परफॉर्मेंस के बावजूद भारी-भरकम कीमत और E20 फ्यूल सपोर्ट न होना इन दोनों ही शानदार बाइक्स पर भारी पड़ गया।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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