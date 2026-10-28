649cc इंजन के साथ आई Kawasaki की नई एडवेंचर बाइक्स, 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ क्रूज कंट्रोल भी
कावासाकी अपनी नई एडवेंचर बाइक्स KLE650 ABS और KLE650 SE ABS लेकर हाजिर है। बाइक में 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। बाइक्स में कंपनी क्रूज कंट्रोल फीचर भी ऑफर कर रही है।
कावासाकी (Kawasaki) अपनी नई एडवेंचर बाइक्स KLE650 ABS और KLE650 SE ABS लेकर हाजिर है। इस मिडिलवेट एडवेंचर बाइक को खास तौर पर उन राइडर्स के लिए तैयार किया गया है, जो हाईवे पर लंबा सफर तय करने के साथ हल्की ऑफ-रोडिंग पसंद करते हैं। बाइक में रैली-स्टाइल डिजाइन, 21-इंच का फ्रंट व्हील और लॉन्ग-ट्रैवल सस्पेंशन दिया गया है। यह बाइक कावासाकी Versys 650 के मुकाबले ज्यादा ऑफ-रोड कैपेबिलिटी के साथ आती है।
649cc का पैरेलल-ट्विन इंजन
कावासाकी KLE650 में 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। इसमें DOHC और 8 वॉल्व मिलते हैं। कंपनी ने इंजन के इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल वॉल्व, इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में बदलाव किए हैं, ताकि 4000 rpm से कम पर बेहतर टॉर्क मिल सके। इससे खराब रास्तों और कम स्पीड पर बाइक चलाना आसान हो सकता है। यह इंजन 8600 rpm पर 70 hp की पावर और 7500 rpm पर 64 Nm का टॉर्क ऑफर करता है। पावर के मामले में यह Versys 650 के 66 hp और Ninja 650 व Z650 के 67 hp से ज्यादा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki W175
₹ 1.13 - 1.35 लाख
Kawasaki Eliminator
₹ 5.62 लाख
Kawasaki Z500
₹ 5.3 लाख से शुरू
Kawasaki W230
₹ 2.2 - 2.4 लाख
Kawasaki KX112
₹ 4.5 लाख
सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम
KLE650 में हाई-टेंसाइल स्टील ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है। इसके फ्रंट में 43mm का इनवर्टेड फोर्क मिलता है, जिसमें 210mm का ट्रैवल है। पीछे Uni-Trak सस्पेंशन दिया गया है, जो 195mm का ट्रैवल ऑफर करता है। इसमें प्रीलोड एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है। ब्रेकिंग के लिए आगे दो 300mm डिस्क और पीछे 230mm डिस्क दी गई है। बाइक में 21-इंच का फ्रंट और 17-इंच का रियर एल्युमिनियम स्पोक व्हील दिया गया है। इनमें Dunlop Trailmax Mixtour टायर लगे हैं। वहीं, SE वेरिएंट में ट्यूबलेस स्पोक व्हील दिए गए हैं।
ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स
कावासाकी KLE650 में दो-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल और ऑफ-रोडिंग के लिए बंद किया जा सकने वाला ABS मिलता है। इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ Assist & Slipper क्लच दिया गया है। SE वेरिएंट में बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी मिलता है। जबकि, स्टैंडर्ड मॉडल में इसे एक्सेसरी के तौर पर खरीदा जा सकता है। स्टैंडर्ड मॉडल में एलसीडी डिस्प्ले और SE वेरिएंट में TFT स्क्रीन दी गई है। SE में ऊंची विंडस्क्रीन, मेटल-रीइन्फोर्स्ड हैंड गार्ड, USB-C चार्जिंग पोर्ट और एल्युमिनियम स्किड प्लेट भी मिलती है।
कितनी है कीमत?
अमेरिका में कावासाकी KLE650 ABS की शुरुआती कीमत 8,799 डॉलर (करीब 8.37 लाख रुपये ) है। वहीं, KLE650 SE ABS की कीमत 9,999 डॉलर (9.51 लाख रुपये) है। ये अमेरिकी बाजार की कीमतें हैं, भारत में संभावित कीमत अलग हो सकती है। बताते चलें कि कावासाकी KLE650 के भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्च डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।
(Photo: Revzilla)
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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