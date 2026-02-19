Hindustan Hindi News
अब पूरा होगा हिमालय में रेस करने का सपना, कावासाकी दे रही ये सुनहरा मौका; ये नया प्रोग्राम लॉन्च

Feb 19, 2026 11:52 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आपका सपना बर्फीली पहाड़ियों, कच्चे रास्तों और खतरनाक ट्रैक्स पर बाइक दौड़ाने का है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, क्योंकि कावासाकी ने अपना नया रोड टू द हिमालय (Road to the Himalayas) प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कावासाकी इंडिया (Kawasaki India) ने आधिकारिक तौर पर अपना नया रोड टू द हिमालय (Road to the Himalayas) प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। इस प्रोग्राम के जरिए कंपनी अपने ग्राहकों को एक्सपर्ट ट्रेनिंग देगी और फिर उन्हें मशहूर रैली ऑफ द हिमालय (Rally of the Himalayas) में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। आइए आसान भाषा में पूरा प्लान समझते हैं।

ये भी पढ़ें:ई-विटारा के किस वैरिएंट पर खर्च करें लाखों रुपए, देखें सभी के फीचर्स और कीमत

कब और कैसे होगा प्रोग्राम?

इसकी ट्रेनिंग अप्रैल 2026 से शुरू होगी और अगस्त 2026 तक चलेगी। इसका फाइनल सिलेक्शन राउंड सितंबर 2026 में होगा। वहीं, अक्टूबर 2026 में रैली में हिस्सा लिया जा सकेगा, जो ग्राहक इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी कावासाकी (Kawasaki) डीलरशिप से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹10.99 लाख नहीं, बल्की इतनी है मारुति ई-विटारा की कीमत; सामने आई प्राइस लिस्ट

इस प्रोग्राम में क्या मिलेगा?

पहले फेज में प्रतिभागियों को प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से ऑफ-रोड राइडिंग और एडवेंचर राइडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक फाइनल सिलेक्शन राउंड होगा, जो राइडर्स इस स्टेज को पार कर लेंगे, उन्हें अक्टूबर 2026 में होने वाली रैली ऑफ द हिमालय (Rally of the Himalayas) में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित रैलियों में से एक मानी जाती है।

KLX230 से बढ़ेगा ऑफ-रोड फोकस

कावासाकी KLX230 (Kawasaki KLX230) कंपनी की ऑफ-रोड रणनीति में अहम भूमिका निभा रही है। यह कंपनी की पहली सही मायनों में ड्यूल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था।

इंजन और पावर

इंजन और पावर की बात करें तो इसमें 233cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 18.7 bhp की पावर और 19 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। पहले इसकी कीमत 3.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) थी, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरिंग और GST 2.0 टैक्स कट के बाद अब इसकी कीमत घटकर 1.84 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है। कम कीमत के साथ KLX230 अब ऑफ-रोड सेगमेंट में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन चुकी है।

क्या है कावासाकी की रणनीति?

भारत में ऑफ-रोड और एडवेंचर राइडिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कावासाकी (Kawasaki) इस सेगमेंट में अपनी मजबूत मौजूदगी बनाना चाहती है, जहां पहले से कई ब्रांड एक्टिव हैं। रोड टू द हिमालयन (Road to the Himalayas) प्रोग्राम सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि ब्रांड और राइडर्स के बीच कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश भी है।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1.24 लाख तक की बचत! टोयोटा की इस धांसू लग्जरी सेडान पर आई बंपर छूट

अगर आप एडवेंचर राइडिंग का जुनून रखते हैं और कभी हिमालय की कठिन राहों पर बाइक दौड़ाने का सपना देखा है, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है। ट्रेनिंग, प्रोफेशनल गाइडेंस और देश की प्रतिष्ठित रैली में हिस्सा लेने का अवसर और कावासाकी (Kawasaki) का यह प्रोग्राम राइडर्स के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे इस प्रोग्राम की और डिटेल सामने आएंगी, तस्वीर और साफ होगी।

