खत्म हुआ इंतजार; नए अंदाज में हुई कावासाकी के इस एडवेंचर टूरर बाइक की एंट्री, कीमत ₹8.63 लाख

कावासाकी इंडिया ने भारतीय मार्केट में मोस्ट-अवेटेड बाइक 2026 Versys 650 को पेश कर दिया है। इस मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर सेगमेंट में आने वाली बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.63 लाख रुपये रखी गई है। नई कीमत इसे पिछले मॉडल ईयर के मुकाबले 15,000 रुपये महंगी बनाती है। इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही पेश किए जा चुके इस अपडेटेड वर्जन को अब भारत में भी उतार दिया गया है। हालांकि, बाइक में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इस बार अपडेट सिर्फ लुक और कॉस्मेटिक बदलावों तक ही सीमित रखा गया है।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो 2026 कावासाकी Versys 650 अब एक नए पेंट स्कीम के साथ आती है। बाइक को मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे और मेटैलिक स्पार्क ब्लैक के डार्क शेड में पेश किया गया है। खास बात यह है कि नया MY26 वर्जन फिलहाल MY25 मॉडल के साथ ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें हल्का अलग पेंट फिनिश मिलता है। इसके अलावा, डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाइक में पहले की तरह ऊंचा बीक डिजाइन, ट्विन हेडलैंप सेटअप और लंबा विंडस्क्रीन देखने को मिलता है जो इसे एक फुल-फ्लेज्ड टूरिंग बाइक का लुक देता है।

दमदार हैं बाइक के फीचर्स फीचर्स के मामले में कावासाकी Versys 650 पहले से ही काफी दमदार पैकेज पेश करती है। इसमें 4.3-इंच TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, बाइक में कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC), इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर, चार-तरफा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और सेफ्टी के लिए ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखते हुए ये सभी फीचर्स Versys 650 को एक भरोसेमंद टूरर बनाते हैं।