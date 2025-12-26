Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़kawasaki 2026 versys 650 has been launched at a price of rs 8-63 lakh
खत्म हुआ इंतजार; नए अंदाज में हुई कावासाकी के इस एडवेंचर टूरर बाइक की एंट्री, कीमत ₹8.63 लाख

संक्षेप:

Dec 26, 2025 04:18 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
कावासाकी इंडिया ने भारतीय मार्केट में मोस्ट-अवेटेड बाइक 2026 Versys 650 को पेश कर दिया है। इस मिडिल-वेट एडवेंचर टूरर सेगमेंट में आने वाली बाइक की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.63 लाख रुपये रखी गई है। नई कीमत इसे पिछले मॉडल ईयर के मुकाबले 15,000 रुपये महंगी बनाती है। इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही पेश किए जा चुके इस अपडेटेड वर्जन को अब भारत में भी उतार दिया गया है। हालांकि, बाइक में कोई भी मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। इस बार अपडेट सिर्फ लुक और कॉस्मेटिक बदलावों तक ही सीमित रखा गया है।

कुछ ऐसी है डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो 2026 कावासाकी Versys 650 अब एक नए पेंट स्कीम के साथ आती है। बाइक को मेटैलिक ग्रेफाइट ग्रे और मेटैलिक स्पार्क ब्लैक के डार्क शेड में पेश किया गया है। खास बात यह है कि नया MY26 वर्जन फिलहाल MY25 मॉडल के साथ ही बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसमें हल्का अलग पेंट फिनिश मिलता है। इसके अलावा, डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बाइक में पहले की तरह ऊंचा बीक डिजाइन, ट्विन हेडलैंप सेटअप और लंबा विंडस्क्रीन देखने को मिलता है जो इसे एक फुल-फ्लेज्ड टूरिंग बाइक का लुक देता है।

दमदार हैं बाइक के फीचर्स

फीचर्स के मामले में कावासाकी Versys 650 पहले से ही काफी दमदार पैकेज पेश करती है। इसमें 4.3-इंच TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, बाइक में कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC), इकोनॉमिक राइडिंग इंडिकेटर, चार-तरफा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और सेफ्टी के लिए ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं। लंबी दूरी की राइडिंग को ध्यान में रखते हुए ये सभी फीचर्स Versys 650 को एक भरोसेमंद टूरर बनाते हैं।

पावरट्रेन में नहीं हुआ बदलाव

कावासाकी Versys 650 में मौजूदा 649cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है। यह 8,500 rpm पर 67bhp की पावर और 7,000 rpm पर 61Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। बाइक ट्यूबलर डायमंड स्टील फ्रेम पर बनी है जिसमें आगे इनवर्टेड फोर्क और पीछे रिमोट प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। ब्रेकिंग के लिए आगे 300mm के डुअल डिस्क और पीछे 250mm का सिंगल डिस्क दिया गया है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

