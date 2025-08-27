खुशखबरी! इस राज्य में ट्रैफिक चालान पर मिल रही 50% छूट, जानिए कैसे और कब तक मिलेगा फायदा?
इस समय कर्नाटक में ट्रैफिक चालान पर 50% तक की छूट मिल रही है। कर्नाटक स्टेट पुलिस ने राज्यभर में चालान माफी योजना (Challan Discount Scheme) का ऐलान किया है, तो आइए जानते हैं कि ग्राहकों को कैसे और कब तक इसका फायदा मिलेगा।
अगर आपका ट्रैफिक चालान अब तक पेंडिंग पड़ा है, तो यह खबर आपके लिए बेहद राहत भरी है। कर्नाटक स्टेट पुलिस ने राज्यभर में चालान माफी योजना (Challan Discount Scheme) का ऐलान किया है, जिसके तहत लोग अपने बकाया ट्रैफिक चालानों का भुगतान 50% डिस्काउंट पर कर पाएंगे। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.54 लाख
Mahindra Thar
₹ 11.5 - 17.62 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.99 - 25.42 लाख
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹ 1.7 - 1.8 लाख
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.5 - 1.82 लाख
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 83,251 - 86,551
कब तक चलेगी छूट स्कीम?
Cars24 की एक रिपोर्ट के मुताबकि, यह ऑफर 23 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा। यानी लगभग 20 दिनों तक आपके पास मौका है कि आप आधे पैसे में ही अपना पुराना चालान क्लियर कर लें।
क्यों लाई गई यह योजना?
कर्नाटक पुलिस का मानना है कि इससे राज्य का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। इसके साथ लोग अपने बकाया चालान क्लियर करने के लिए प्रेरित होंगे और ट्रैफिक रूल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। यह पहली बार नहीं है, इससे पहले 2023 में भी ऐसी छूट दी गई थी, जब लाखों वाहन मालिकों ने फायदा उठाया था।
चालान भरने का आसान तरीके
आप अपने चालान कई तरीकों से चुका सकते हैं, जो नीचे दिए गए हैं।
1-आप मोबाइल एप्स से पेमेंट करके
2- कर्नाटक स्टेट पुलिस ऐप पर
3-कर्नाटकवन ऐप (KarnatakaOne App)
3- ASTraM ऐप से
4- ऑफलाइन पेमेंट से
5- किसी भी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाकर
6- बेंगलुरु में ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर पर
किसे मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
इसका सबसे ज्यादा फायदा उन्हें मिलेगा, जिनके ऊपर लंबे समय से चालान पेंडिंग हैं, वे आधी रकम देकर बड़ी राहत पा सकते हैं। इसमें ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट वाहन मालिकों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा।
सीमित समय के लिए ऑफर
ध्यान रहे कि यह ऑफर केवल सीमित समय के लिए है। अगर आप कर्नाटक में रहते हैं और आपने अभी तक अपने चालान क्लियर नहीं किए हैं, तो 12 सितंबर से पहले जरूर निपटा लें, वरना बाद में पूरी रकम चुकानी पड़ेगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।