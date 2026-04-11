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इस राज्य में महंगी हुईं इलेक्ट्रिक कार, 100% रोड टैक्स की छूट खत्म; अब 10% टैक्स ज्यादा लगेगा

Apr 11, 2026 04:16 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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संशोधित कानून के अनुसार, रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाला लाइफटाइम टैक्स अब व्हीकल की कीमत से जुड़ा होगा। 10 लाख रुपए तक की कीमत वाले EVs पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं, 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच की कीमत वाले वाहनों पर 8% टैक्स लगेगा। जबकि, 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले व्हीकल पर 10% टैक्स लगेगा।

इस राज्य में महंगी हुईं इलेक्ट्रिक कार, 100% रोड टैक्स की छूट खत्म; अब 10% टैक्स ज्यादा लगेगा

कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक मोटर व्हीकल टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अधिसूचित किया है। इसे राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। इसके साथ ही राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs) के लिए टैक्स में मिलने वाली छूट औपचारिक रूप से खत्म हो गई। यानी राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाले व्हीकल (BOVs) के लिए 100% रोड टैक्स छूट वापस ले ली है। इनमें इलेक्ट्रिक कारें, जीप, ओमनी बसें और बिजली से चलने वाले प्राइवेट सर्विस व्हीकल शामिल हैं। कर्नाटक पहले से ही देश में सबसे ज्यादा रोड टैक्स लगाने वाले राज्यों में से एक है। यहां इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाले व्हीकल पर 13% से 18%के बीच रोड टैक्स लगता है।

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संशोधित कानून के अनुसार, रजिस्ट्रेशन के समय लगने वाला लाइफटाइम टैक्स अब व्हीकल की कीमत से जुड़ा होगा। 10 लाख रुपए तक की कीमत वाले EVs पर 5% टैक्स लगेगा। वहीं, 10 लाख रुपए से 25 लाख रुपए के बीच की कीमत वाले वाहनों पर 8% टैक्स लगेगा। जबकि, 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले व्हीकल पर 10% टैक्स लगेगा।

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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर इस टैक्स से फ्री रहेंगे। अधिकारियों ने साफ किया कि उम्र के आधार पर टैक्स स्लैब और पिछली तारीख से टैक्स लगाने से जुड़ी चिंताएं केवल उन व्हीकल पर लागू होती हैं जिनका रजिस्ट्रेशन NOC लेकर दूसरे राज्यों से कर्नाटक में लाने के बाद दोबारा किया जाता है। इस कदम से राज्य को लगभग 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलने की उम्मीद है।

6 जुलाई, 2023 को सरकार के उस प्रस्ताव की रिपोर्ट दी थी जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 100% रोड टैक्स छूट खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि, मार्च 2024 में विधायकों के विरोध के बाद सरकार ने केवल 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर ही टैक्स लगाने का फैसला किया था।

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वाहन पोर्टल के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च में EV रजिस्ट्रेशन में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह शायद यह है कि खरीदारों ने टैक्स में बदलाव से पहले ही कारों को जमकर खरीदा है। रजिस्ट्रेशन की संख्या जनवरी में 3,972 यूनिट से बढ़कर फरवरी में 3,606 और मार्च में 4,663 हो गई। डीलर्स संभावित खरीदारों को कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिससे नई टैक्स व्यवस्था लागू होने से पहले ही व्हीकल खरीदने की होड़ मच गई।

कर्नाटक अब तक केवल 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले EVs पर ही लाइफटाइम टैक्स लगाता था। राज्य ने शुरू में मार्च 2016 में EV को बढ़ावा देने के लिए सभी EV को रोड टैक्स से छूट दी थी। यह फैसला एक बड़ा बदलाव है, खासकर ऐसे समय में जब कई ग्राहक ग्लोबली जियो-पॉलीटिकल तनावों के कारण बढ़ते ईंधन की कीमतों के बीच इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर जाने पर विचार कर रहे हैं।

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सरकार के इस कदम से EV कंपनी और ग्राहकों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने चेतावनी दी है कि शुरुआती लागत ज्यादा होने से EV को अपनाने की गति धीमी हो सकती है। राज्य में EV के विकास की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। रजिस्ट्रेशन के मामले में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद भारत का चौथा सबसे बड़ा व्हीकल मार्केट है। जहां ज्यादातर राज्य EV के लिए टैक्स में छूट या रियायतें देते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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