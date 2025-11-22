Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Karnataka High Court Directs State To Implement Rule On Speed Limit
स्पीड लिमिट, हेलमेट और बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस... टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए कई नियम हुए लागू

स्पीड लिमिट, हेलमेट और बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस... टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए कई नियम हुए लागू

संक्षेप:

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 138 (7) को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। यह रूल छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय करता है। उनके लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी बनाता है।

Sat, 22 Nov 2025 12:02 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 138 (7) को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। यह रूल छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय करता है। उनके लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी बनाता है। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम पूनाचा की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि कुछ शुरुआती कदमों के बावजूद, नियम अभी तक असरदार तरीके से लागू नहीं हुआ है।

बेंच ने कहा, "राज्य को अब यह पक्का करने के लिए असरदार कदम उठाने की जरूरत है कि नियम लागू किया जाए। हम इसी के हिसाब से राज्य को यह पक्का करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करते हैं कि यह नियम लागू हो।" यह आदेश डॉ. अर्चना भट के की एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें 9 महीने और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए खास हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस की उपलब्धता पक्का करने के लिए निर्देश मांगे गए थे।

राज्य ने कोर्ट को बताया कि उसने बच्चों की सुरक्षा, हेलमेट के इस्तेमाल और हार्नेस सिस्टम पर जागरूकता कैंपेन शुरू किए हैं। हालांकि, उसने माना कि बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस अभी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर फॉर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी ने मोटरसाइकिल और हेलमेट बनाने वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी।

राज्य के अनुसार, सेफ्टी हार्नेस और बच्चों के क्रैश हेलमेट दोनों अभी भी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज पर हैं और टेस्टिंग में 5 से 6 महीने लगने की उम्मीद है। इसका जवाब देते हुए, बेंच ने कहा, "असल में यह कहा गया है कि इक्विपमेंट उपलब्ध नहीं है और इस पर रिसर्च चल रही है, इसे डेवलप नहीं किया गया है। हम राज्य को जल्द से जल्द और बेहतर होगा कि 6 महीने के अंदर कदम उठाने का निर्देश देना जल्दबाजी मानते हैं।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
