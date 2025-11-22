स्पीड लिमिट, हेलमेट और बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस... टू-व्हीलर चलाने वालों के लिए कई नियम हुए लागू

संक्षेप: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 138 (7) को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। यह रूल छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय करता है। उनके लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी बनाता है।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सेंट्रल मोटर व्हीकल (सेकंड अमेंडमेंट) रूल्स, 2022 के रूल 138 (7) को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया। यह रूल छोटे बच्चों को पीछे बैठाने वाली मोटरसाइकिलों के लिए मैक्सिमम स्पीड लिमिट तय करता है। उनके लिए हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस जरूरी बनाता है। चीफ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सीएम पूनाचा की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि कुछ शुरुआती कदमों के बावजूद, नियम अभी तक असरदार तरीके से लागू नहीं हुआ है।

बेंच ने कहा, "राज्य को अब यह पक्का करने के लिए असरदार कदम उठाने की जरूरत है कि नियम लागू किया जाए। हम इसी के हिसाब से राज्य को यह पक्का करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश देकर याचिका का निपटारा करते हैं कि यह नियम लागू हो।" यह आदेश डॉ. अर्चना भट के की एक याचिका के जवाब में आया, जिसमें 9 महीने और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए बच्चों के लिए खास हेलमेट और सेफ्टी हार्नेस की उपलब्धता पक्का करने के लिए निर्देश मांगे गए थे।

राज्य ने कोर्ट को बताया कि उसने बच्चों की सुरक्षा, हेलमेट के इस्तेमाल और हार्नेस सिस्टम पर जागरूकता कैंपेन शुरू किए हैं। हालांकि, उसने माना कि बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस अभी आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और कमिश्नर फॉर ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी ने मोटरसाइकिल और हेलमेट बनाने वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई थी।